TRESCORE (BG) – A Trescore l’AcciaiTubi riesce a guadagnare un punto importante contro la quarta in campionato, in un palazzetto gremito di tifosi avversari.

Pallavolo Don Colleoni BG vs AcciaiTubi Pallavolo Lecco A. Picco 3-2

(22-25, 27-29, 25-17, 25-14, 15-11)

“Partita dai due volti. Abbiamo giocato i primi due set in maniera volitiva e attenta, riuscendo ad avere la meglio nei momenti finali e questo ci gratifica molto – ha detto coach Gianfranco Milano -. Peccato per il prosieguo della gara, non siamo stati capaci di mantenere la concentrazione necessaria. Non siamo stati più incisivi al servizio, abbiamo iniziato a commettere svariati errori soprattutto in ricezione che hanno permesso a Don Colleoni di respirare ed entrare in partita”.

La Picco ha perso la tranquillità necessaria per fare bene e il terzo e quarto set sono stati a senso unico, Trescore ha sempre accumulato un grande vantaggio che le lecchesi non sono riuscite a colmare.

“Nel quinto parziale siamo entrati in campo comunque convinti di potercela giocare, cosa che ci ha fatto rimontare da 8-4 a 12-10. Alcuni nostri errori hanno premiato le avversarie alla fine del tie-break e così abbiamo sprecato l’occasione di poter allungare il vantaggio in campionato. Siamo comunque contenti di aver mosso la classifica e di aver fatto vedere un buon gioco in campo, soprattutto nei primi due parziali”.

Il campionato è ancora lungo. Sabato prossimo l’AcciaiTubi affronta in casa al Bione la squadra di Vigevano, sperando ancora nel sostegno di un grande pubblico lecchese. Per confermare, ancora una volta, il secondo posto in classifica che fa sognare i playoff alla squadra biancorossa.