“Si tratta di una vera occasione per me, una possibilità che intendo sfruttare al massimo”

“A livello di squadra mi auguro di legare con tutte le compagne. A livello personale mi auguro di poter crescere ancora sia tecnicamente che mentalmente”

LECCO- Continua la stagione acquisti della Pallavolo Picco Lecco: la squadra accoglie la giovanissima Maddalena Citterio.

La pallavolista, classe 2004, gioca come banda e come opposto. Inizia il suo percorso sportivo come cestista, ma poi su consiglio dell’allenatrice si sposta nella squadra locale di pallavolo. L’esordio è a 10 anni, inizialmente in prima divisione e poi in serie D. Durante quegli anni viene selezionata per il trofeo delle Regioni e l’occasione le consente di approdare nella Verovolley, dove disputerà 4 stagioni.

“Per me la pallavolo è tutto- racconta Maddalena- ha la capacità di coinvolgermi a 360 gradi. A livello personale adoro la scienza e la psicologia”.