Rally. Francesco Paccagnella vince l’ottava edizione del “Motors Rally Show”

PAVIA – Un weekend ricco di adrenalina durante l’evento “Motors Rally Show” presso il Castelletto Circuit di Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia. L’evento si è tenuto sabato 6 e domenica 7 aprile.

Francesco Paccagnella vince l’ottava edizione alla guida di una Clio di categoria Rally5 preparata dal team Autotecnica2 di Milano. Il giovane pilota di soli 16 anni si è imposto in una categoria agguerrita con ben 17 vetture concorrenti. Ha preso la testa della classifica alla terza prova speciale mantenendolo fino alla fine. La gara si è svolta su 6 prove speciali per un totale di 60 km di gara con 105 partecipanti.

“Il nostro pilota si è classificato al 41° assoluto e secondo di under 18 – continua il Direttore sportivo di FP Sport – la prossima gara sarà il primo maggio in Croazia per partecipare ad una tappa del Race in Circuit campionato internazionale che si corre in Croazia, Slovenia e Italia“.