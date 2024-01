Regionali Indoor, due titoli e tre argenti per l’Atletica Lecco

Nel week-end gare a Bergamo, Saronno, Casalmaggiore e Padova

Due titoli lecchesi nel getto del peso: Elisa Dozio nelle Allieve e Federica Dozio nelle Promesse

CASALMAGGIORE (CR) – Domenica mattina si è gareggiato per il Campionato Regionale Indoor del getto del peso. Due titoli per i lecchesi, vincono le due sorelle Elisa e Federica Dozio: Elisa per le Allieve vince il getto del peso da 3kg con 13,40m, Federica vince il titolo nelle Promesse per il peso di 4kg con 13,23m.

A Bergamo sabato pomeriggio in gara per il Campionato Regionale nel salto in lungo, nella categoria Juniores Martina Ravasio conclude al 2° posto con 5,35m; Matteo Maggioni conclude anche lui al 2° posto negli Juniores con 6,45m. Sempre a Bergamo, ma domenica, Julian Scutareanu conclude al 2° posto nel salto in alto Assoluti con 1,98m.

Tutti gli altri lecchesi per tutte le altre gare indoor

Saronno

Salto triplo: 11^ Sara Ciappesoni 10,50m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 12^ Elisa Nobili 10,46m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Bergamo

Salto in lungo: 17^ Elisa Dozio 4,87m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo: 11° Andrea Tedoldi 6,29m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 14° Matteo Dozio 6,13m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

60m: 16^ Stella Moizzi 7”93 / finale 7”91 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 30^ Matilde Gervasoni 8”09 / finale 8”01 (Pol Libertas Cernuschese), 47^ Carolina Majer 8”25 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 52^ Beatrice Macorig 8”32 (Pol Libertas Cernuschese), 57^ Alice Fustella 8”38 (Pol Libertas Cernuschese), 97^ Sofia Carganico 8”70 (Pol Libertas Cernuschese), 118^ Laura Brivio 8”81 (Pol Libertas Cernuschese), 160^ Gaia Amadeo 9”25 (Pol Libertas Cernuschese), 163^ Nora Falsetto 9”31 (Pol Libertas Cernuschese).

60hs-Allieve: 9^ Giulia Anderbegani 9”93 / finale 9”61 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 14^ Camilla Comi 10”53 (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Salto in alto: 13^ Giulia Anderbegani 1,45m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

60m: 18° Mattia Tacchini 7”05 / finale 7”03 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 61° Giorgio Bergna 7”28 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 65° Alessandro Sala 7”33 (Pol Libertas Cernuschese), 65° Tommaso Bellini 7”33 (Pol Libertas Cerenuschese), 70° Junior T Goho Diseysson 7”34 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 88° Filippo Vedana 7”43 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 94° Nicolò Balossi 7”45 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Gabriele Bezzi 7”46 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 103° Matteo Scaccabarozzi 7”48 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 121° Samuele Petrolo 7”55 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 135° Christian Jacovone 7”59 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 148° Riccardo Macoric 7”64 (Pol Libertas Cernuschese), 152° Gian Filippo Nigro 7”66 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 158° Lorenzo Passavanti 7”67 (Pol Libertas Cernuschese), 188° Sedir Romolo Savi Irich 7”81 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 191° Filippo Dalla Pria 7”82 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 197° Marco Abis 7”87 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

60hs: 2° Junior T Goho Diseysson 8”44 / finale 8”51 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in alto Allievi: 10° Riccardo Paris 1,65m (Merate Atl Promoline), 16° Davide Comi 1,40m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in alto: 10° Matteo Dozio 1,81m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Casalmaggiore

Getto del peso Allieve: 17^ Carolina Renon 9,72m (Gs Virtus Calco).

Getto del peso Assoluti: 5° Matteo Dozio 10,89m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

60m: 13° Fabio Balatti 7”50 / finale 7”55 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Padova

400m: 80^ Arianna Bellani 1’03”26 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 84^ Alice Anghileri 1’03”54 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m: 39° Davide Colombo 51”26 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 44° Filippo Vedana 51”52 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 150° Daniel Triboli 55”64 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 200° Matteo Piatti 1’01”47 (Us Derviese).

800m: 11^ Clarissa Boleso 2’16”31 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m: 34° Federico Meda 2’01”36 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

3000m: 10^ Nicole Acerboni 10’37”59 (Bracco Atletica), 22^ Ilaria Artusi 10’58”98 (Bracco Atletica), 26^ Elena Fustella 11’40”34 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

3000m: 23° Carlo Tagliabue 8’42”00 (Atl Valle Brembana), 36° Mattia Adamoli 8’57”78 (Atl Valle Brembana), 39° Gabriele Sutti 9’01”98 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

(FOTO MARAVIGLIA/Fidal Lombardia)