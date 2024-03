Ritmica. Brave le bambine della Zanetti al Gymstar

Diversi podi ottenuti alla gara CSI di Cornaredo (Mi)

“Buoni sia i risultati che quello che si è visto in pedana”

CORNAREDO (MI) – Un folto gruppo di piccole ginnaste della Polisportiva Zanetti sono scese in gara al trofeo Gymstar, organizzato dal CSI nella palestra di Cornaredo (Mi).

Nonostante la giovane età e il fatto che per molte fosse la prima esperienza in pedana, i risultati sono stati apprezzabili, con anche qualche medaglia d’oro conquistata.

In categoria tigrotte ottima è stata la prova alla palla: Camilla Bottura ha vinto l’oro, Martina Meles, Ranim Kehlifi, Irene Forastieri e Alice Dolcemaschio l’argento.

Tra le Allieve, bene hanno fatto nel cerchio Amelia Gianola (2°) e Caterina Calegari (3°).

Un’altra medaglia d’oro è arrivata da Ada Tacchini (Junior) nel nastro. La stessa Tacchini, in coppia con Linda Monetti, ha vinto la gara cerchio-nastro.

Nella stessa categoria sono arrivati altri due argenti: uno al cerchio per la coppia formata da Myriam De Lorenzo e Ginevra Stropeni, uno per la squadra di palla (Lucia Conca, Monetti, Stropeni e Katia Piazzoni).

“È una gara a livello regionale, abbiamo ottenuto un sacco di podi. L’allenatrice Alessia era molto contenta, sia per i risultati che per quello visto in pedana, piacevole da vedere” dichiara la responsabile Mara Miggiano.