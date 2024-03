Rugby Lecco mostra i muscoli e vince in quel di Milano

Cus Miano sconfitto dai Blucelesti per 24 a 17

MILANO – Partita non scontata quella dei blucelesti del Rugby Lecco guidati da coach Sebastian Damiani sul campo del Cus Milano, in una calda giornata di sole che ha reso ancor più complicato il match di serie B.

Lecco che si impone per 24 a 17 contro una formazione giovane che dal primo minuto fino alla fine non ha mai mollato.

Nemmeno il tempo di iniziare e i bluecelesti sono subito in meta con Mauri che Sala non trasforma. I padroni di casa non ci stanno e mettono a segno tre punti su punizione con Ghelli. Il Lecco continua a macinare il suo gioco e al 6° minuto trova la seconda meta con Valentini, ma anche questa volta Sala non trasforma. Al 28^ sono di nuovo i blucelesti che vanno a meta questa volta con Alippi, trasformata da Zappa. Primo tempo con il Rugby Lecco in vantaggio per 17 a 3.

La ripresa si apre con la reazione dei padroni di casa che mettono a segno una meta all’8° minuto ad opera di Morandino poi trasformata da Ghelli. Ma il Lecco non molla e risponde con la meta di Pandiani trasformata da Pellegrino. Tentativo di assalto finale del Cus Milano sempre con Morandino che realizza la terza meta poi trasforata da Assi, ma il match finisce qui, con la vittoria dei blucelesti per 24 a 17 che incassano anche il bonus mete, e archiviano una giornata più che positiva.