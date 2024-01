Rugby. Samuele Locatelli confermato nel roster dell’Italia U23

Altri due test match contro le IRFU Combined Academies per il lecchese

I primi due, a dicembre, erano stati vinti senza problemi dagli azzurri

LECCO – Samuele Locatelli è stato inserito nel gruppo dei trenta giovani talenti under 23 che andranno a Dublino ad affrontare le IRFU Combined Academies. Il selezionatore German Fernandez ha confermato il talento lariano, attuale capitano del Rugby Viadana 1970. Gli incontri tra la nostra nazionale e la formazione irlandese si disputeranno a Dublino, il 14 e il 19 gennaio 2024.

Locatelli era stato convocato anche per i primi due “test match” contro gli irlandesi, nelle partite che si sono svolte allo stadio Nando Capra di Noceto. Entrambi i match sono stati vinti in maniera ampia dagli azzurrini, trionfatori per 45-33 nella gara del 9 dicembre e addirittura 45-10 in quella del 15.

Queste le parole del commissario Fernandez. “I precedenti due incontri hanno dato indicazioni molto importanti. Tra la prima e la seconda partita, in particolare, si sono visti subito tanti progressi. Abbiamo un gruppo pieno di qualità con tanti giocatori che sono pronti a dare il 100% per questa squadra e provare a mettersi in mostra per strappare una convocazione con la Nazionale Maggiore”.