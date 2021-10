Rugby Serie B. Il Rugby Lecco inizia la stagione contro Piacenza

Subito una gara difficile per i ragazzi di coach Damiani

“L’obiettivo stagionale è quello di stare coi migliori”

LECCO – Il prossimo fine settimana inizierà ufficialmente la stagione della formazione di Serie B del Rugby Lecco. I ragazzi di coach Sebastian Damiani sono pronti all’appuntamento, come ci conferma l’oriundo argentino.

“Domenica iniziamo dopo quasi un anno e mezzo di stop – dichiara l’allenatore – l’approccio dei ragazzi è stato molto positivo, tutti hanno una gran voglia di lavorare e di tornare in campo”.

I dirigenti federali hanno modificato le regole per quanto riguarda il tesseramento giocatori. Fino allo scorso anno in Serie B si poteva avere al massimo un giocatore comunitario. A partire da questa stagione il limite è stato tolto. “Con questa liberalizzazione le squadre con più soldi investiranno di più sui giocatori stranieri – commenta Damiani – io non sono d’accordo, credo che il campionato di Serie B debba servire per far crescere i giovani formati nel vivaio”.

Un’altra novità non molto positiva è la nuova formula del campionato. “Solo una squadra sarà promossa, senza Play Off e senza retrocessioni. In più, per ovviare ai problemi pandemici, una squadra potrà non presentarsi alla partita senza ottenere penalizzazioni in classifica. In questa maniera il rischio è che già a partire da gennaio il campionato perda d’interesse, i miei ragazzi dovranno essere bravi a restare concentrati sino alla fine”.

Le prospettive stagionali del Lecco sono quelle di una squadra di vertice, anche se non da promozione. I blucelesti hanno perso Samuele Locatelli – andato a Viadana – e anche Luca Alippi, che ha scelto di passare al bob. A parziale compensazione è arrivato il ritorno del seconda linea Matteo Orlandi, già diventato punto di riferimento per i giovani leoni blucelesti.

“Domenica abbiamo un esordio durissimo contro Piacenza, una squadra che possiede una mischia molto pesante. Noi dovremo essere bravi a fare il nostro gioco veloce per metterli in difficoltà. Per quando riguarda il campionato, io vedo Rovato, Monferrato e il CUS Milano come potenziali vincitrici. Il nostro obiettivo è quello di stare subito dietro le migliori, magari concludendo nei primi tre posti della classifica”.

L’esordio dei leoni blucelesti avverrà domenica 17 ottobre 2021 in casa contro Piacenza. Tip off alle ore 15.30.