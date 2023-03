Scherma GPG. Alice Magnifico, fantastico bronzo

Meravigliosa gara della spadaccina lecchese

Bravi anche Gianni Merlini e Miriam Luongo

BRESCIA – Anche la seconda giornata del Gran Premio Giovanissimi lombardo porta medaglie al Circolo della scherma di Lecco. A conquistare il bronzo è stata la spadaccina Alice Magnifico, ma anche i suoi compagni d’armi Gianni Merlini e Miriam Luongo si sono distinti.

Alice Magnifico (cat Giovanissime) è stata perfetta fino alla semifinale. Chiusi i gironi di qualificazione immacolati (5-0), la lariana ha infilato un triplice 10-6 per battere rispettivamente Vendramini, Bianchi e Aleo. In semifinale ha ceduto, curiosamente con lo stesso punteggio, a Sara Longoni, futura medaglia d’oro.

Una gara simile l’ha fatta anche Gianni Merlini (Maschietti), imbattuto nei girone di qualificazione e lanciato nelle sfide di diretta, dopo aver battuto prima Badaracco (10-3) e poi Mozenti (10-6). Anche Merlini ha avuto la sfortuna di trovarsi contro il futuro vincitore del torno – il milanese Leonardo Frigerio – a cui ha ceduto nei quarti di finale col punteggio di 7-10.

L’ultima spadaccina a scendere in pedana è stata Miriam Luongo. 9° dopo le qualificazioni, con un record di 4-1, la lecchese ha avuto il bye al primo turno e passato il secondo 10-3 contro Valentina Amato. Negli ottavi è stata superata da La Forza dopo un match combattuto (7-10).

A fine giornata grande la soddisfazione del Maestro Veronica Galli. “Peccato per Miriam, per un paio di stoccate non abbiamo ottenuto il triplo podio. Alice avrebbe potuto vincere la semifinale, ma sono comunque contenta”.