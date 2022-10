Scherma. Nessuna vittoria per il Circolo della Scherma Lecco alla 1° prova Masters

Sfortunata Gilardi, eliminata all’ultimo assalto

Esperienza formativa per gli esordienti Macchi e Cimetti

CISERANO (BG) – La squadra di spada del Circolo della scherma di Lecco non ha ottenuto neanche una vittoria alla 1° prova Nazionale Masters che si è svolta a Ciserano (Bg). Con due esordienti su tre partecipanti, difficile aspettarsi un risultato diverso.

I due esordienti assoluti sono Michele Macchi (+24) e Laura Cimetti (+40).

Macchi ha giustamente faticato, perdendo tutti gli assalti senza mai superare le due stoccate date. Passato comunque alla fase di diretta, ha perso con onore contro Curatolo, chiudendo 58° su cinquantanove partecipanti.

La Cimetti (+40) ha fatto meglio come differenziale stoccate (-16) ma anche lei non ha superato il primo turno a eliminazione diretta, perdendo 6-10 dalla Vitale. La lecchese ha chiuso al 18° e penultimo posto il suo torneo.

L’unica non esordiente era Camilla Gilardi (+24), dimostratasi molto combattiva. La bluceleste ha chiuso con zero vittorie nel girone, ma ha perso ben tre sfide all’ultimo assalto.

Al primo turno di diretta la Gilardi è stata beffata nuovamente, venendo eliminata all’ultima stoccata (9-10) da Caterina Franchi. Per lei un 37° posto, su quaranta iscritte.

“È stato l’esordio per Michele e Laura – dichiara il maestro Veronica Galli – la spada maschile è stata praticamente una “Assoluti” di alto livello. Non posso dire nulla di negativo sulle loro prove, devono continuare a lavorare. Tirano da poco ed è uno sport che ha bisogno del giusto tempo per essere appreso e perfezionato”.