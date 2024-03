Scherma Serie A2. Solo sconfitte, il Circolo della Scherma retrocede in B1

Squadra acciaccata nelle gare di Piacenza

Decisiva la sconfitta diretta contro il Champ Napoli

PIACENZA – Giornata negativa per la squadra di sciabola del Circolo della scherma di Lecco. Il quartetto lecchese, in gara oggi nel campionato di Serie A2, non ha ottenuto vittorie e quindi è retrocesso nella categoria sottostante.

Le lecchesi si presentano in pedana con una squadra formata da Arianna Cantatore, Gaia Longhi, Arianna Riva e Ilaria Maugeri. Nel girone di qualificazione hanno trovato il Champ Napoli e la Scherma Trani, perdendo entrambe le sfide. Con Napoli le lecchesi hanno perso 45-30, con Trani 45-39.

Ammesse alla fase di diretta come 12° classificate, le lariane si sono ritrovate ancora una volta contro Napoli, quinta in graduatoria. La sfida è andata peggio di quella del girone di qualificazione, con le campane che hanno vinto con un netto 45-19.

Coi risultati ottenuti la squadra lecchese chiude al 13° posto su 15° formazioni ed è l’ultima a retrocedere.

“Avevamo due infortunate gravi, Arianna Riva aveva uno stiramento e Gaia un problema alla caviglia. Nonostante questo ci siamo ben battute, peccato per la prova sottotono di Arianna Cantatore, sia nel girone che nella sfida di diretta” dichiara l’istruttrice Roberta Ciffo.