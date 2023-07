Serie B, il calendario. Il Lecco ‘debutta’ a Pisa, derby del Lario alla 3ª giornata

Presentato a Villa Olmo il calendario della serie SBK

Il Lecco debutta a Pisa, il derby col Como in terza giornata

LECCO – Si aprirà con Pisa-Lecco il campionato di Serie B, in seconda giornata i blucelesti affronteranno invece la retrocessa Spezia e poi sarà la volta del derby Lariano contro i ‘cugini’ comaschi il 29 agosto al Sinigaglia.

Il calendario della nuova Serie SBK è stato presentato nella serata di martedì 11 luglio nella magica cornice di Villa Olmo a Como. Ospiti d’onore il Sindaco di Como, Alessandro Rapinese, il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata e il SEO di BKT Tires Europe, Lucia Salmaso.

Il programma calcistico 2023/24 inizierà con l’anticipo tra Bari e Palermo della 1ª giornata venerdì 18 agosto, la quale si estende anche a sabato 19 e domenica 20.

Nella stagione regolare ci saranno 38 giornate spalmate durante l’annata che si concluderà venerdì 10 maggio 2024, in seguito ci saranno playoff e playout. Due saranno le squadre promosse in Serie A. Ai play-off potranno partecipare le classificate dalla 3^ alla 8^ inclusa. Mentre, tre saranno le retrocessioni in Lega Pro.

La 92ª edizione della Serie B sta per partire, manca infatti poco più di un mese all’avvio del campionato 2023/24 a cui per la prima volta dopo 50 anni parteciperà anche il Lecco. L’ultima volta fu nel lontano 1973/74 quando ci fu anche l’ultimo derby del Lario in cadetteria.

La prima partita della formazione guidata da Luciano Foschi, tecnico responsabile della storica impresa bluceleste, sarà il 19 agosto contro il Pisa di Aquilani.

Bello scontro nel secondo turno con la retrocessa Spezia e nella terza giornata il derby del Lario: Como-Lecco. Poi il Catanzaro dei record, alla quinta il Lecco ospiterà la squadra che dovrà ancora essere decisa dalla Federazione. In seguito il Modena fuori casa, Feralpisalò in casa, due trasferte consecutive con Cittadella, Cosenza, poi Ascoli tra le mura amiche.

Altre due gare esterne prima in Sicilia coi rosanero del Palermo, e il 12° turno contro la Reggiana, poi si ritorna al Rigamonti-Ceppi contro il Parma. Di seguito Cremonese, Bari, Sampdoria, Ternana, Venezia. Boxing day, il 26 dicembre Lecco-Sudtirol a concludere il girone d’andata.

Si riparte il 13 gennaio con il girone di ritorno e dal match di Catanzaro. Il secondo derby del Lario ci sarà alla 27^ giornata contro il Como, ma in casa del Lecco. A Pasquetta, la formazione di Foschi affronterà il Cittadella. Il 1° maggio, invece, il Lecco incontrerà la Sampdoria. Infine, la stagione dei blucelesti si chiuderà alla 38^ giornata in casa con il Modena.

La serata di presentazione della Serie B 2022/23 è terminata con musica e voce di Edoardo Bennato e il suo “É goal” che accompagnerà la Serie BKT all’estero.

Per prepararsi al meglio alla stagione che verrà, la squadra del Lecco si riunirà il 16 luglio, data in cui partirà alla volta di Saint-Vincent per il ritiro.