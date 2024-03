Sesta vittoria consecutiva per la Pallanuoto Lecco

Vittoria esterna contro Acquarium Nuoto (9-5)

Reti di Campanari, Frigerio, Longo, Santonastaso e Bianchi

NOVI LIGURE – Continua a volare la Pallanuoto Lecco di coach Gabriele Longo nel campionato Pallanuoto Italia con la sesta vittoria consecutiva ottenuta domenica 17 marzo in Liguria durante la giornata numero 14. Le calottine blucelesti hanno battuto col punteggio di 9-5 gli “Acquarium Nuoto” presso la piscina di Ronco Scrivia.

“In un campionato come questo ogni partita è fondamentale, siamo entrati in acqua carichi e con la voglia di vincere e abbiamo mantenuto il vantaggio per l’intera partita. Sapevamo che non potevamo abbassare la guardia contro questi avversari e infatti abbiamo dato il massimo fino alla fine. Uno scontro fisico ma corretto” ha commentato Riccardo Bianchi, capitano della squadra.

“I complimenti agli avversari che sicuramente non meritano il posto in classifica in cui si trovano!” ha aggiunto il coach.

Il miglior giocatore in campo è stato il portiere Francesco Cazzaniga che ha fatto alcuni interventi fondamentali soprattutto ad inizio match e Mario Santonastaso che è rientrato dalla squalifica e ha dato la carica a tutta la squadra.

TABELLINO

PALLANUOTO LECCO – ACQUARIUM NUOTO 9-5

PARZIALI: 1-3;1-2;2-2;1-2

RETI: Campanari (3), Frigerio (2), Longo (2), Santonastaso (1), Bianchi (1)

Arbitro: Sig. Massimiliano Crepaldi