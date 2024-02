Tanti atleti al Trofeo Lanfritto Maggioni, tutti i risultati

A Casnate con Bernate anche il 3° Memorial ‘Gaia Cattaneo’

CASNATE CON BERNATE – Organizzati dal Gruppo Sportivo Bernatese, domenica mattina a Casnate con Bernate si sono svolti i campionati provinciali a staffetta di corsa campestre dai Ragazzi fino ai Cadetti.

180 Esordienti 5/8 senza classifica e senza punteggio, negli Esordienti 10 sono stati 159 gli atleti in gara per il trofeo Lanfritto Maggioni, 77 staffette (3x1000m) dai Rqagazzi/e fino ai Cadetti/e, 58 Assoluto in gara su un cross corto in gara nel terzo Memorial “Gaia Cattaneo”.

Premi in natura per tutti, tre classificati sul podio e tutti i podi del campionato regionale a staffetta.

Due titoli per il Lieto Colle, uno a testa per Alto Lario e Gs Bernatese

Niente titoli per i lecchesi, nelle Ragazze terzo posto per l’Atl 87 Oggiono, terzo posto l’Up Missaglia per i Ragazzi, nelle Cadette terzo posto per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni, nei Cadetti secondo posto per il Cs Cortenova e terzo posto e terzo classificato per Premana.

Nella gara cross corto vincono Elisa Pastorelli e Davide Novati

Al femminile vince Elisa Pastorelli (Cus Insubria Varese Como) con 10’22”, al maschile vince Davide Novati (Cus Insubria Varese Como) con 12’13”, per gli Esordienti in gara per il trofeo Lanfritto Maggioni vincono Betarice Proserpio (Atl Mariano Comense) e Teodor Prilipceanu (Ag Comense).

Tutti i lecchesi in gara individuale entro la top ten

Esordienti-5^ Ginevra Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6^ Giulia Straniero (Atl 87 Oggiono), 7^ Marta Amadini (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9^ Ginevra Papa (Atl Cassago).

Esordienti-2° Marcello Saini (Up Missaglia), 6° Mattia Gjini (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Denis Pomoni (Premana), 10° Thomas Gallina (Up Missaglia).

Assoluta-8^ Clotilde De Alberti (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Assoluti-5° Emanuele Fazzini (Premana), 7° Ivan Pomoni (Premana).

Tutti i podi del campionato provinciale a staffetta

Ragazze-1^ Chiara Onofri, Letizia Tarabini, Martina Ragni (Atl Alto Lario), 2^ Sofia Grisoni, Sara Lambrughi, Sveva Maggi (Lieto Colle), 3^ Domitilla Agostini, Saffia Naciri, Chiara Panzeri (Atl 87 Oggiono).

Ragazzi-1° Pietro Sirca, Giacomo Spreafico, Mattia Bassi (Lieto Colle), 2° Federico Terruzzi, Simone Castelnuovo, Leonardo Bazzi (Albatese), 3° Luca Pani, Michele Meregalli. Lucio Arienti (Up Missaglia).

Cadette-1^ Francesca Burgassi, Francesca Franchi, Elisa Burgassi (Lieto Colle), 2^ Francesca Brusa, Lisa Pozzi, Alice Dell’Orto (Us San Maurizio).3^ Lucia Amadini, Vanessa Andreotti, Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Cadetti-1° Gabriele Guastafierro, Filippo Tonelli, Giordano Contigiani (Gs Bernatese), 2° Riccardo Andor Longoni, Federico Pellizzaro, Nicola Spano (Cs Cortenova), 3° Marco Fazzini, Matteo Tandarini, Michele Bellati (Premana).

La classifica della terza prova del trofeo Lanfritto Maggioni

1^ Lieto Colle (287 punti), 2^ Atl Rovellasca (264 punti), 3^ Atl Lecco Colombo Costruzioni (202 punti), 4^ Gs Bernatese (176 punti), 5^ Us Oltoronese (163 punti).