Tennis. Martini ko in finale nel torneo del TC88 Valmadrera

Il lecchese sconfitto dal milanese Ornago

Ottimo riscontro di pubblico per il circolo valmadrerese

VALMADRERA – Niente da fare per Ottaviano Martini nella finale del “GP Consulting – Pikosolution” Open, organizzato sui campi di via Rio Torto dal TC88 Valmadrera. Il tennista lecchese si è dovuto arrendere all’esperto Fabrizio Ornago in una finale che il milanese ha sempre avuto in pugno.

Il torneo valmadrerese è stato un successo sia a livello di iscrizioni che di pubblico, come confermato dal neo presidente Angelo Accorsi. Tabellone pieno – con più di una decina di atleti esclusi – e una finale con tanto pubblico, come non se ne vedeva da anni.

Martini è entrato in tabellone nei quarti di finale, da testa di serie numero 1 grazie alla sua classifica (2.2). Al primo match non ha avuto problemi contro Mattia Galimberti, regolato con un velocissimo 6-2 6-0. In semifinale la partita è stata ancora più breve, visto che Mattia Rossi non ha concluso neanche il primo set, prima di ritirarsi per infortunio.

La finale con Ornago è partita subito male per Martini (1-6), che non è riuscito a raddrizzare il match nella seconda frazione, perdendo complessivamente 1-6 4-6.