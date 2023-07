Tennis. Martini vince il torneo Open di Terno d’Isola

Bella vittoria in singolare per il lecchese

Questa settimana tornerà in campo nel torneo di Treviglio

LECCO – Ottima notizia per il Tennis Club Lecco. Il tennista Ottaviano Martini ha vinto sabato scorso il primo trofeo ‘Assigeco – Memorial Claudio Locatelli’ disputatosi sui campi di Terno d’Isola (Bg).

Nel singolare del torneo bergamasco erano iscritti 71 tennisti. Martini ha disputato quello di seconda categoria dove lui aveva la miglior classifica in assoluto, 2.1. Questo gli ha permesso di entrare in tabellone direttamente dalle semifinali, disputando solamente due partite.

Martini ha vinto in maniera piuttosto netta entrambi i match, senza perdere neanche un set. In semifinale ha inflitto un pesante 6-0 6-3 a Juri Gaboli (2.8), mentre in finale si è sbarazzato di Leonardo Nava (2.5) col punteggio di 6-2 6-4.

“Sono molto contento di aver vinto – dichiara Martini – in questo momento non ci sono molti tornei in giro, quindi ho deciso di partecipare a questo di Terno d’Isola”.

Il tennista lecchese – attualmente numero 1599 del ranking ATP – tornerà in campo questa settimana nell’Open di Treviglio.