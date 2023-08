Tennis. Ottaviano Martini, due finali in un giorno

Al mattino la vittoria a Edolo

Nel pomeriggio sconfitto in due set a Bovegno

LECCO – Sembra incredibile, ma il tennista Ottaviano Martini è riusciti a giocare due finali in un solo giorno, in terra bresciana. Domenica 13 agosto il lecchese era impegnato sia nella finale dell’Open di Edolo che in quella di Bovegno.

Il “tour de force” di Martini è iniziato prima con la sfida a Edolo. In finale contro il ventiquattrenne Giulio Colacioppo (2.2), “Otti” ha faticato ma, alla fine, vinto il torneo. Sul punteggio di 6-1 4-3 il lariano sembrava avere la partita in pugno, ma Colacioppo non era della stessa idea. Martini è stato bravo, una volta perso il secondo set, a recuperare il match nell’ultimo, vincendo 6-1 4-6 7-5.

Chiusa la prima vittoriosa finale, il giocatore del Tennis Club Lecco si è fiondato a Bovegno per disputare la sua seconda partita della giornata. Gli sforzi del primo match e due ore di trasferta hanno però inciso nella sua prestazione e l’avversario – il 2.2 Maccari – ha avuto vita facile, vincendo col punteggio di 6-4 6-1.

Dopo una settimana di meritato riposo, Martini ripartirà con gli open di San Pellegrino Terme e Bagnatica.