Torna la Maratona del Calcio: “Sarà l’ultima edizione”

La 10^ edizione della manifestazione si terrà a giugno ma sarà l’ultima

Gli organizzatori: “Sarà una festa per salutare e ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato”

LECCO – La Maratona del Calcio quest’anno si farà: la notizia è stata confermata dagli organizzatori che in queste settimane stanno mettendo a punto quella che, come annunciato, sarà la decima e ultima edizione della manifestazione.

“Lo diciamo già con un po’ di nostalgia – fa sapere Luca Dossi, membro del comitato organizzativo – ma tutte le cose sono destinate ad iniziare e a finire. Lo scorso anno non abbiamo potuto organizzare la Maratona a causa della mancata concessione dello Stadio da parte della Calcio Lecco, avevamo promesso che sarebbe stato un arrivederci ed eccoci qui: non volevamo chiudere questa esperienza decennale, che ci ha dato tantissimo e, siamo certi abbia dato tanto anche ai numerosi partecipanti, senza un saluto e soprattutto un ringraziamento del percorso fatto insieme”.

La Maratona Solidale del Calcio era nata nel 2013, organizzata dal Comitato del Palio del Beato Serafino di Chiuso: la prima edizione voleva abbattere un record, quello della partita di calcio più lunga, e raccogliere fondi da destinare al Museo del Beato Serafino.

L’iniziativa fu accolta con entusiasmo e quelle 36 ore di calcio no stop nella prestigiosa cornice dello Stadio Rigamonti Ceppi hanno richiamato, anno dopo anno, tantissime persone: “La manifestazione è sicuramente entrata nel cuore degli sportivi lecchesi – ricorda sempre Dossi – abbiamo avuto una media di oltre 1000 iscritti ad ogni edizione”. E tutto a fine benefico: ogni anno infatti alla manifestazione è stato abbinato un motivo solidale a cui destinare il ricavato.

Tantissimi i progetti e le realtà attuate in quasi dieci anni di Maratona, anche se, come ricordato dagli organizzatori “per noi il traguardo più grande era poter far giocare ogni anno nel mitico Rigamonti Ceppi più di mille appassionati e cittadini”.

La decisione di terminare l’esperienza della Maratona è dipesa da diversi motivi, anche legati alla sostenibilità dell’iniziativa: “Siamo comunque sereni e soddisfatti di quanto abbiamo fatto, ora vogliamo regalare a tutti i nostri amici una festa indimenticabile e bella, per farli divertire, per salutarli e ringraziarli” conclude Dossi.

Come detto in queste settimane la macchina organizzativa sta definendo gli ultimi dettagli, tra cui la location che, come anticipato, non sarà lo Stadio Rigamonti Ceppi. Per quanto riguarda le date, si giocherà a giugno (forse il penultimo weekend): “Probabilmente cambierà leggermente anche la formula di svolgimento della Maratona, forse durerà meno delle canoniche 36 ore, ma stiamo ancora definendo gli ultimi dettagli. Restate sintonizzati!” conclude Dossi.