Trial, Lecco sul tetto del mondo. Atleti premiati in Comune

Storico risultato per la provincia lecchese con tre atleti sul podio del campionato italiano 2023 di trial TR1

In Comune a Lecco consegnato un riconoscimento a Matteo Grattarola, Luca Petrella e Mattia Spreafico

LECCO – Un risultato storico per la Provincia di Lecco, unica in Italia ad avere tre atleti primi classificati al Campionato Italiano di Trial. Lo scorso 23 settembre a Lazzate Matteo Grattarola (Beta), Luca Petrella (Gas Gas) e Mattia Spreafico (Vertigo) sono saliti sul podio rispettivamente in prima, seconda e terza posizione, portando Lecco a dominare il mondo del trial italiano. Grattarola ha portato a casa il 14° titolo italiano outdoor TR1.

Per l’occasione le amministrazioni comunali di Lecco, Malgrate e Margno, comuni di origine dei tre giovani, hanno organizzato presso il municipio lecchese un momento celebrativo per consegnare ai tre trialisti un riconoscimento per il risultato ottenuto.

“Siamo davvero molto contenti – ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri – siamo qui per celebrare tre atleti lecchesi che hanno dato lustro alla nostra Provincia, portandola sul podio dei campionati italiani di trial. Lecco e il suo territorio ogni anno si posizionano sempre ai primi posti nella classifica dell’indice di sportività, questo ci rende orgogliosi e determinati a proseguire sulla strada per valorizzare e promuovere lo sport tra i giovani”.

Alla conferenza erano presenti anche Flavio Polano, sindaco di Malgrate, comune di residenza di Luca Petrella, insieme all’assessore Elisa Corti, e Oscar Malugani, ‘voce’ del trial italiano.

“Finalmente festeggiamo una bella notizia – ha commentato Polano – sottolineo lo spirito di sacrificio di questi ragazzi che con costanza e passione hanno raggiunto un traguardo importante, dimostrazione di grande impegno. Siamo orgogliosi di voi, complimenti davvero”.

“E’ difficile esprimersi ad alto livello nel mondo motoristico – ha aggiunto Malugani – ma questi ragazzi ci sono riusciti, battendo ogni record: per la prima volta nella storia quasi cinquantennale di questa disciplina tre atleti della stessa provincia sono saliti sul podio. In questa bella occasione diamo anche un’altra notizia importante: il prossimo 15 giugno a Cortenova si disputerà la prova di Campionato del Mondo che non si teneva dal 2013. Ci sarebbe piaciuto farla a Margno ma non è stato possibile, siamo comunque comunque felici di essere in Valsassina, terra natia del trial lecchese”.

Emozionati, i tre motociclisti hanno raccontato la stagione: “All’inizio non si sa mai come andrà, io ho sempre lavorato con l’obiettivo di salire sul podio e ci sono riuscito, sono soddisfatto” ha dichiarato Mattia Spreafico, lecchese di Chiuso. Petrella lo scorso anno aveva già chiuso in seconda posizione: “Sono abbastanza contento di aver replicato, spero di fare sempre meglio”.

Il campione Grattarola non ha nascosto le difficoltà affrontate, legate anche ad un cambio di team: “Lo scorso anno non ho iniziato al top complice questo cambio, la sede era in Spagna, la gestione non è stata semplice – ha raccontato – poi son tornato al mio vecchio team che mi ha riaccolto in famiglia e le cose hanno ricominciato a girare bene, subito ho ottenuto buoni risultati fino a questa bella vittoria che da sempre grande soddisfazione. Adesso si parte per Madrid dove si terrà la penultima tappa del campionato mondiale, poi un meritata pausa per ricaricare le pile”.

GALLERIA FOTOGRAFICA