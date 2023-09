Triathlon. Bella prova di Renato Dell’Oro all’Elbaman 2023

14° assoluto, secondo in categoria M2

“Una gara bellissima che tutti dovrebbero provare a fare”

MARINA DI CAMPO – Ottima prova di Renato Dell’Oro domenica 24 settembre all’Elbaman, triathlon che si svolge sull’isola toscana giunto alla diciassettesima edizione, organizzato da Marco Scotti e dal suo team.

La partenza della gara è avvenuta alle ore sette con la frazione di nuoto, un percorso di 1.9 chilometri da percorrere due volte. Di seguito c’è stato il pezzo in bicicletta, un anello di 60 km da ripetere tre volte. La gara si è conclusa su un percorso multilap a Marina di Campo.

Dell’Oro – atleta che gareggia per la 3Life Lecco – ha chiuso la sua fatica in undici ore abbondanti (11:21:24), concludendo la competizione al 14° posto assoluto e al 2° per quanto riguarda la sua categoria (M2). La gara è stata vinta dal tedesco Maximilian Kirmeier col tempo di 9:32:02, due minuti meno del suo connazionale Andreas Lenz.

“Sono davvero felice e soddisfatto della mia prova. Cinque anni fa, dopo un’ottima bici, ho avuto grossi problemi fisici e ho camminato quasi tutta la maratona. Avevo un conto in sospeso da saldare e questo 11h21′ rappresenta il miglior tempo, che avevo ottenuto ben 7 anni fa. Il mio obiettivo è quello di scendere sotto le undici ore, perciò questo è un arrivederci. Al di là delle proprie ambizioni personali, Elbaman è una gara bellissima che ogni triatleta dovrebbe provare a fare”, dichiara Dell’Oro.