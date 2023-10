Volley. La Picco Lecco cade in casa del Montecchio al tie-break

Le biancorosse lecchesi subiscono molto nel primo set

“Sul 2-1 non abbiamo avuto la prontezza di chiudere la partita”

LECCO – La stagione del Montecchio al Palaferroli si apre con una partita al cardiopalma: 3-2 (25-19, 18-25, 22-25, 25-14, 15-13) gagliardo ed emozionante che sorride alle padrone di casa, ai danni di una Picco Lecco mai doma.

Le ragazze di Eraldo Buonavita hanno approcciato al match in maniera aggressiva, esibendosi in un primo set davvero autorevole. Lecco prova subito a scappare, con una Caneva decisiva sotto rete, ma Montecchio non si fa intimorire e reagisce grazie a una Mangani in forma. Le padrone di casa chiudono il set 25-19.

La seconda frazione è inaugurata dalla sfortuna: Mazzon cade subito male ed è costretta a uscire. Bellia la sostituisce con grande spirito, mettendosi in mostra con un astuto pallonetto e un ace potente. Alla lunga però ha meglio Orocash Picco Lecco. Montecchio comincia a soffrire in fase di ricezione e Badalamenti ne approfitta sfondando con continui attacchi centrali. Il set termina 18-25.

Terzo set confusionario e imprevedibile: Montecchio inizia in maniera disordinata e Lecco riesce a portarsi sull’1-6. Buonavita inserisce Pandolfi, che cambia l’inerzia del set e continua ad alimentare le speranze di rimonta. Un’invasione aerea dell’Ipag per il 21-24 però le spegne, e la solita Badalamenti realizza il 25° punto.

Reazione Montecchio nel quarto set, giocato in maniera furente: trascinato da Mangani (2 ace e 7 punti) e dai muri di Arciprete, vince 25-14.

Il tie-break regala emozioni forti: la squadra di Buonavita tenta di condurre il gioco, ma il Lecco non ci sta, guidato da una Sol Salinas concreta. Si procede sul filo di lana, finché Caruso non sale in cattedra: con un muro strepitoso e un colpo di potenza porta l’UVMM alla vittoria.

“Siamo entrati in campo intimoriti dalla vittoria di Montecchio a Macerata della scorsa settimana. Abbiamo subito molto nel primo set, mentre il secondo ci ha visto più concrete. Sul 2-1 non abbiamo avuto la prontezza di chiudere la partita. Sono contento del punto conquistato contro un’avversaria come Montecchio, ma la testa è già su Offanengo di domenica prossima” ha precisato Gianfranco Milano, coach bianco rosso.

“Non posso essere felice. Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra che ha vinto a Macerata e per poco non abbiamo portato a casa noi i due punti. Nei momenti importanti della gara, secondo me siamo state più lucide, peccato” commenta Gaia Badalamenti.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 3, Arciprete 16, Botezat 7, Mazzon 4, Mangani 22, Caruso 13, Napodano (L), Bellia 11, Pandolfi 7, Gabrielli 2, Malvicini 1, Gueli. All. Buonavita.

OROCASH PICCO LECCO: Badalamenti 14, Piacentini 6, Conti 10, Salinas 5, Caneva 14, Rimoldi, Barbagallo (L), Zojzi 7, Frigerio 2, Bazzani 2, Mainetti, Sassolini. Non entrate: Casari, Morandi, Monti. All. Milano.

ARBITRI: Scotti, Tundo.

NOTE: Durata set: 27′, 27′, 28′, 24′, 20′; Tot: 126′. MVP: Pandolfi. Top scorers: Mangani L. (22) Arciprete A. (16) Badalamenti G. (14). Top servers: Mangani L. (3) Caneva A. (3) Arciprete A. (2). Top blockers: Caruso S. (3) Arciprete A. (3) Zojzi A. (3)