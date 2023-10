Abbadia. Maurizio e Stefano Vitali, padre e figlio con la passione per i rally

Stefano, pilota classe 2003, è alla sua prima stagione rally completa e si sta giocando il terzo posto di categoria

Al suo fianco, in qualità di navigatore, il padre Maurizio: “E’ il momento di trasmettere a mio figlio l’esperienza accumulata in 20 anni di gare”

ABBADIA LARIANA – Maurizio e Stefano Vitali, padre e figlio, sono di Abbadia Lariana e condividono la stessa fortissima passione per i motori e la velocità. Corrono fianco a fianco, il primo è navigatore e il secondo è pilota, nel trofeo Suzuki Rally Cup nell’ambito del Campionato italiano assoluto Rally 2023 difendendo i colori della scuderia bresciana Calibra a bordo della Suzuki Swift 1.0 Booster Jet con la preparazione racing start turbo benzina (RSTB 1.0). L’auto che ha circa 135 cv è un entry level nel panorama delle auto da competizione, con bassi costi di gestione e Suzuki che mette in palio dei premi in denaro.

Stefano, pilota classe 2003, è alla sua prima stagione rally completa. Ha debuttato al rally della Valle Intelvi nel 2022, poi al rally della Valle Imagna e, alzando l’asticella, ha partecipato all’ultima gara del Campionato italiano al Rally 2 Valli a Verona misurandosi con i trofeisti della stagione 2022. Sempre a bordo della Suzuki Swift e sempre navigato dal papà Maurizio raggiungendo ottime prestazioni e buoni piazzamenti.

Maurizio, navigatore classe 1973, ha debuttato al Rally Aci Lecco nel 1999 al fianco dell’amico Mauro Zambelli per poi proseguire al fianco di numerosi piloti fra cui ricordiamo Marco Silva, Claudio Vallino, Gianluca Mainetti, Marco Paccagnella, Fabio Rivaldi, Matteo Cairoli, Ivan Cominelli ecc ecc… La sfida più grande era di portare al debutto il figlio Stefano: “Forti le emozioni e grande gioia. Ora è il momento di trasmettere a Stefano l’esperienza accumulata in 20 anni di gare a fianco di piloti di fama nazionale”.

Nel 2023 la decisione in accordo con la scuderia e gli sponsor (“solo grazie a loro è possibile fare tutto ciò”) di partecipare al Trofeo Rally Cup Suzuki: “Abbiamo debuttato al Rally dei Laghi a Varese come gara test, per poi iniziare il campionato in toscana al Rally del Ciocco, poi al Rally Piemonte ad Alba dove abbiamo ottenuto il primo podio di categoria. Abbiamo proseguito con i Rally della Lana a Biella, Rally Mille Miglia a Brescia (altro podio) e Rally di Sanremo dove, ahimè, per una banalissima rottura meccanica ci siamo dovuti ritirare”.

Quest’anno doveva servire solo per acquisire esperienza e percorrere chilometri: “Invece ci presentiamo all’ultimo appuntamento dell’1-2 dicembre a Monza per giocarci il terzo posto nella classifica di categoria. Gara dopo gara il feeling tra l’equipaggio è aumentato, Stefano ha mostrato sempre più confidenza con la guida e i risultati si sono visti. Una grande passione ci accomuna e per Stefano è solo l’inizio di quella che, si spera, sarà una lunga carriera”.

Il prossimo appuntamento sarà lo Special Rally Circuit sempre all’autodromo di Monza il 12 novembre: “Oltre che farci valere in gara, dobbiamo anche lottare con i bilanci che, purtroppo, piangono sempre -. conclude Maurizio – Ringraziamo tutti gli sponsor che ci sostengono, ma siamo sempre alla ricerca di nuovi supporti. Un grazie particolare alla nostra famiglia che ci sostiene sempre, agli amici e ai numerosi fans che ci seguono”.