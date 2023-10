Calcio Promozione. Risultati positivi per le squadre lecchesi

La Luciano Manara espugna Lissone: 1-0 per i ragazzi di Ivan Iotti

Quinta vittoria consecutiva per la Colico Derviese, ritorna al successo il Costamasnaga, pareggio per il GrentArcadia

LECCO – Giornata positiva per le squadre lecchesi impegnate nel campionato di Promozione 23/24. La Luciano Manara ottiene il quinto risultato utile consecutivo nella trasferta contro il Lissone, in rete per i biancazzurri Max Colombo.

Commenta la partita il team manager, Mauro Fumagalli: “Match duro su un campo difficile però, abbiamo fatto una bella partita segnando a metà del primo tempo con Colombo. L’azione del gol è stata avviata con il bel cross dalla destra del nostro giovane esordiente da titolare, Manzoni, la difesa avversaria ha respinto e Colombo dal limite dell’area di sinistro ha insaccato alle spalle del portiere”.

“Siamo contenti per la vittoria, adesso siamo tutti secondi a 15 punti in campionato. Ora, dobbiamo pensare alla gara di Coppa Italia che si terrà mercoledì: il derby in casa contro la Colico Derviese”.

Alle spalle dei blucelesti al sesto posto in classifica c’è proprio la Colico Derviese a quota 13 punti. I ragazzi di Danilo Battistini raccolgono sul campo del Calcio Menaggio una vittoria per 3-2, in rete per i gialloblu: Fall con una doppietta ed un’autogol avversario.

Dopo quattro giornate ritorna al successo, invece, il Costamasnaga che conquista la seconda vittoria in campionato contro la Vibe Ronchese. L’allenatore dei lecchesi, Giulio Invernizzi, commenta soddisfatto la gara vinta 2-0: “Non è stata una gara facile e con la pioggia è stata abbastanza spezzettata”.

“Abbiamo avuto diverse occasioni gestendo bene il primo tempo, mentre l’opportunità più grande l’ha avuta Baow ad inizio ripresa ma, fino al 87′ non si è sbloccato il risultato. Rossetti ha segnato il rigore e pochi minuti più tardi abbiamo raddoppiato con una bella azione in velocità finalizzata da Abunkarab”.

Infine, il GrentArcadia pareggia 1-1 contro la Pontelambrese, i lecchesi sono andati in vantaggio al 5′ minuto del primo tempo con Citterio però, gli ospiti comaschi agguantano il pareggio al 16′ della ripresa con Romeo.