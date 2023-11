Special Rally Circuit, giornata sfortunata per Maurizio e Stefano Vitali

Un errore nell’interpretare il circuito di Monza è costato l’uscita di pista al padre e figlio di Abbadia

ABBADIA – Doveva essere un week-end di divertimento con la 7^ edizione dello Special Rally Circuit, organizzato dalla Vedovati Corse all’Autodromo di Monza, tempio brianzolo della velocità. Invece per Maurizio e Stefano Vitali, padre e figlio di Abbadia, è costato caro un errore di interpretazione del tracciato. Nell’affrontare la seconda curva di Lesmo hanno urtato il cordolo interno e la loro Suzuki Swift si è ribalta finendo nella ghiaia esterna alla pista.

Nessuna conseguenza per l’equipaggio lecchese ma la Swift ha subito seri danni. Ora è già alle cure della scuderia bresciana Calibra che farà di tutto per rimetterla in sesto e metterla a disposizione dei Vitali fra tre settimane per il Rally Monza che si correrà sempre all’interno dell’autodromo e della pista ma anche con tratti sterrati all’interno del parco di Monza.

Stefano, alle prime armi con la guida delle auto da competizione, ha affrontato la guida in stile “rallistico” cosa che in pista va decisamente modificata e adattata anche se non è facile: “Non ci scoraggiamo e ritorneremo più forti di prima!”

L’occasione è stata per l’azienda IMG di Emanuele Gaddi di Mandello del Lario per invitare presso i box dell’autodromo fornitori, clienti, amici e appassionati di rally e stare a contatto con auto e piloti cosa non fattibile nei tradizionali rally. Erano presenti oltre alla coppia Vitali-Vitali anche il duo Silva-Pina (famosi negli anni 90/2000 per aver vinto numerose competizioni e campionati, in questa occasione erano alla guida di una performante Skoda Fabia R5) e la “strana” coppia di piloti bresciani Rivaldi-Pasini a bordo della Peugeot 208 che si sono alternati alla guida per tutta la giornata.

Il tutto è stato allietato da un fantastico e curato rinfresco a cura dei ragazzi dell’Associazione “Michy sempre con noi” di Abbadia Lariana, capitanati da papà Stefano e mamma Paola. Maurizio nel prossimo weekend sarà impegnato a fianco del forte pilota bresciano Fabio Rivaldi a bordo di una Citroen DS3 alla terza edizione del Rally di Chiusdino che si correrà nei dintorni di Siena.