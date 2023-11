Vela. Il bronzo di Anna Chiara Merlo fa brillare Mandello e la Lega Navale

Nel Campionato asiatico e oceanico Optimist la giovane promessa va a podio e rende orgogliosa la Lega Navale

Con la maglia azzurra Merlo è arrivata anche dodicesima nella categoria assoluta

MANDELLO – Ha dato luce a Mandello, e in particolare alla Lega Navale, il bronzo di Anna Chiara Merlo ottenuto nel Campionato asiatico e oceanico Optimist 2023. Nelle acque di Abu Dhabi tra fine ottobre e inizio novembre hanno gareggiato 170 atleti in rappresentanza di 27 paesi del mondo. L’evento si è svolto nell’ambito del 50esimo anniversario dell’Associazione Internazionale Optimist Dinghy (IODA), classe fondamentale nel mondo della vela e principale fonte per insegnare ai bambini dai 7 ai 15 anni le basi della vela e come navigare su barche Optimist.

La giovane promessa, con addosso la maglia azzurra, ha chiuso terza nella categoria femminile e dodicesima in quella assoluta. Nonostante il vento non sia stato eccezionale nei giorni della competizione, sono state nove le prove concluse e tutti i ragazzi e ragazze del team Italia si sono qualificati nella Gold fleet per l’ultima giornata. Con Anna, sul podio anche altri due ragazzi della nazionale: Mattia Di Martino (SV Barcola Grignano) vincitore nella categoria assoluta e Sara Anzellotti (LNI Ostia) prima nella categoria femminile.

Un risultato davvero importante per la Nazionale Italiana guidata dal tecnico AICO Marcello Meringolo e Nicolas Antonelli come Team Leader. Nel campionato a squadre l’Italia guadagna un meritato argento dopo una finale con gli USA.

Anna ha ricevuto la convocazione per far parte della squadra nazionale dopo gli importanti risultati ottenuti nel corso dell’anno. Non ultima la vittoria del Circuito Optimist Italia Kinder Joy of Moving lo scorso 15 ottobre: Anna è la prima ragazza ad aver vinto questo trofeo dopo ben 11 edizioni.