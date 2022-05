Ginnastica. Rhythmics Gym fa il pieno di medaglie alle finali nazionali

Nove titoli nazionali, dieci medaglie d’argento e una di bronzo

A Lignano Sabbiadoro si è svolta la finale nazionale Csi della ginnastica ritmica

MERATE – Dal 9 al 15 maggio, a Lignano Sabbiadoro (UD), si è svolta la finale nazionale Csi della ginnastica ritmica. La società meratese della Rhythmics Gym è volata in finale con 17 ginnaste e tutte loro sono salite sul podio nazionale.

Le prime ginnaste a scendere in pedana sono state le più piccole categoria Esordienti Small: Celeste Ravazzani, Aurora Scubla, Giorgia Visioli, Asia Zuliani sono salite sul gradino più alto del podio e hanno ottenuto il titolo di campionesse nazionali.

La squadra 1^ Categoria Medium composta da Bianca Codara, Ilenia Pena Quintana, Ginevra Perego, Agata Quinterio ha ottenuto due argenti e un oro conquistando il titolo nazionale. Ginevra Perego, con il suo esercizio individuale alla palla, è salita sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il titolo di nazionale categoria Allieve Medium. Sofia Perego, con il suo esercizio individuale alla palla per la categoria Ragazze Medium, è vice campionessa conquistando un fantastico argento.

Squadra 3^ categoria Medium composta da Elisa Bonanomi, Diana Marca, Martina Primavesi, Arianna Sala, Elisa Sala è salita per ben tre volte sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il titolo italiano. Coppia 3^ categoria Large, composta da Irene Riva e Alice Veronese, medaglia d’oro e titolo italiano. Rachele Varisco si aggiudica il titolo di campionessa italiana per ben due volte: sale sul gradino più alto del podio per la classifica assoluta e la specialità nastro, e conquista il bronzo alla specialità clavette Junior Medium. Alice Veronese si aggiudica il titolo di vice campionessa italiana per ben 3 volte, salendo sul secondo gradino del podio per la classifica assoluta, specialità nastro e clavette Junior Medium. L’ultimo giorno di gare termina con 4 strepitosi argenti, conquistati delle individualiste Elisa Sala specialità nastro Senior Medium e Irene Riva per la categoria Senior Large, per la classifica assoluta, specialità nastro e palla.

“Siamo orgogliose del lavoro svolto e dei grandissimi risultati portati a casa, tutte le nostre ginnaste sono salite sul podio nonostante le grandi difficoltà che abbiamo avuto per tutta la stagione, oltre alle problematiche della pandemia, siamo rimaste ferme per un mese per via del fallimento del palazzetto gestito da GestiSport, sede dei nostri allenamenti – commentano le responsabili e tecniche Isabella Scardina e Sara Airoldi -. Come insegna lo sport, non bisogna mai arrendersi, bisogna continuare a lottare per ottenere quello che si vuole, l’atleta è colui che a ogni caduta, sbaglio, errore, perdita di attrezzo si rialza e continua a lottare per migliorarsi sempre di più. Tutte le nostre magnifiche ginnaste hanno ottenuto questi fantastici traguardi perché sono delle grandi atlete. Grazie al lavoro delle nostre grandi tecniche: Chiara Cereda, Chiara Ribolzi, Marika Ceresoli, Rebecca Marcellini e il nostro coreografo Lorenzo Valtolina abbiamo dominato le finali nazionali di Lignano Sabbiadoro”.

Grandi complimenti da parte del presidente Gerardo Tartaglia e dalla Vice presidente Giovanna Scardina.