Sankukai Belotti: grandi risultati nella prima gara del circuito provinciale Csi

BARZANO’ – Domenica 28 gennaio è ufficialmente iniziato il campionato provinciale del Csi per gli allievi e le allieve del Maestro Belotti. La gara si è svolta presso il Centro Sportivo Paolo VI di Barzanò e ha visto la partecipazione di numerosi atleti e atlete, tra cui quelli dell’Asd Sankukai Belotti di La Valletta Brianza e dell’Asd O. Barzanò. I ragazzi e le ragazze, come di consueto, si sono confrontati, divisi per età e livello di cintura, nell’esecuzione del kata (sia individuale che a coppie) e nel kumite (il combattimento).

È stata una domenica piena di soddisfazione per il Maestro Belotti e i suoi collaboratori: gli istruttori Marco Cattaneo, Roberto Barbiero e Francesco Belotti, gli allenatori Pietro Cogliati e Cosimo Pisano e le cinture nere Antonio Cerrone, Francesca Cerrone e Davide Consonni e Lorenzo Fedeli, che hanno consigliato e sostenuto gli atleti e le atlete a bordo tatami.

La piacevole fatica dell’insegnamento e dell’allenamento, della collaborazione e dell’impegno ha portato i suoi frutti. Ed è stata una mattinata piena di entusiasmo ed emozioni anche per parenti e amici che hanno seguito la competizione tifando dagli spalti.

I risultati

Si sono qualificati al primo posto: nel kata individuale Riccardo Motta (bianca), Nicolò Potocnjak (arancio), Amina Rachidi (bianca), nel kumite le cinture nere Pietro Cogliati e Gioele Locorotondo.

Hanno raggiunto il secondo gradino del podio: nel kata individuale Alice Calisti (arancio), Elisa Frigerio (bianca), Daniele Locorotondo (gialla), Riccardo Rocca (arancio), Alessio Sigismondi (verde), nel kumite le cinture nere Federico Cogliati e Mia Ravasi.

Terzo posto nel kata a coppie per Alice Calisti e Francesco Magnoli, individuale per Davide Cagliani (arancio), Sofia Cogliati (marrone), Davide Curtoni (gialla), Gioele De Capitani (bianca), Margherita Limonta (gialla) ed Elisa Scalì (verde).

Hanno ottenuto il quarto posto: Giuliano Albini (gialla), Giovanni Cerrone (bianca), Vittoria Giussani (arancio), Gregorio Limonta (bianca), Francesco Magnoli (arancio), Melita Montagnese (verde)e Irene Zen (marrone).

Quinto posto per: Gabriele Cagliani (verde) e Francesco Redaelli (gialla).

Infine, hanno partecipato alla gara, senza purtroppo qualificarsi nei primi cinque posti, ma distinguendosi comunque per l’impegno e la dedizione: Angelo Besana (bianca), Jacopo Di Benedetto (gialla), Leandro Fedeli (gialla), Matteo Mauri (gialla), Laila Montagnese (verde), Enea Nelli (gialla). Dopo le grandi emozioni e soddisfazioni di questa giornata, i ragazzi e le ragazze torneranno ora in palestra ad allenarsi per i prossimi appuntamenti sportivi.