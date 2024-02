Serie D. La Casatese non punge contro la Castellanzese

Pareggio senza reti tra Casatese e Castellanzese

Biancorossi padroni del campo ma mancano l’appuntamento con il gol

CASATENOVO – Nel turno infrasettimanale di campionato di Serie D che coincide con la sesta giornata del girone di ritorno, la Casatese guadagna solo un punto contro la Castellanzese al Comunale di Casatenovo. Però, Commisso raccoglie segnali importanti dalla difesa dopo gli 8 gol subiti nelle ultime due gare contro Varesina e Piacenza.

Mentre l’attacco, complice le pesanti assenze per infortunio di Isella e Stefanoni, può e deve migliorare. Nel primo tempo poche emozioni da una parte e dall’altra, da segnalare solo qualche fiammata degli ospiti che tentano più volte il lancio lungo in fascia su Ayokoue ben contenuto da Combierati.

Nella ripresa si svegliano i biancorossi che hanno sulla testa di Gomez la prima palla gol di giornata, però il numero 9 spedisce alto sulla traversa al 50′. Dopo pochi minuti, ancora la Casatese pericolosa con Mendola che tenta la girata in area, la palla termina a lato. I lecchesi sono padroni del campo ma non riescono a concretizzare il possesso palla a favore e nel finale hanno l’occasione più ghiotta.

Il neoentrato Serra mette dalla destra un assist forte e teso sui piedi di Gomez che, invece di concludere di prima a rete, controlla la sfera in area subendo l’assalto dei difensori neroverdi. Nel prossimo turno di campionato, domenica 4 febbraio, i biancorossi sfideranno in trasferta il Villa Valle per ritrovare la vittoria.