Serie D. La Casatese crolla 4-1 contro la Varesina

Cade ancora la Casatese: 4-1 contro la Varesina

In rete Vitale (6′), Orellana (24′), Gasparri (30′), Oppizzi (40′) e Guidetti (51′)

CASATENOVO – La Casatese incassa la seconda sconfitta consecutiva con il medesimo risultato, 4-1, come nella partita casalinga contro il Piacenza. La Varesina ottiene i tre punti e mantiene la seconda piazza in Serie D alle spalle del Caldiero Terme mentre, i biancorossi rimangono ancorati a metà classifica al nono posto.

I padroni di casa impongono il proprio gioco soprattutto nel primo tempo andando subito in vantaggio, al 6′, con Vitale che insacca Maffi di destro. Il raddoppio arriva al 24′ con Orellana che supera il portiere lecchese con un pallonetto dal limite dell’area. La Casatese non riesce a reagire e subisce anche il terzo gol dopo pochi minuti: da calcio d’angolo tap in vincente di Gasparri.

Nel finale di tempo Oppizzi in mischia riapre la partita, ma ad inizio ripresa Guidetti spegne subito le speranze dei ragazzi di Commisso con un bel mancino dal limite. I biancorossi, ora, sono attesi dal turno infrasettimanale di campionato contro la Castellanzese mercoledì 31 gennaio, per tornare alla vittoria che manca dalla prima gara del girone di ritorno.