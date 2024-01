Serie D. La Casatese crolla contro il Piacenza

La Casatese subisce la forza del Piacenza: 4-1 per gli ospiti

In rete Zini con una tripletta personale (2′, 16′, 40′), Stefanoni (63′), e Recino (83′)

CASATENOVO – Nel campo neutro di Giussano, la Casatese di Joey Commisso regala tre punti al Piacenza secondo in classifica. La partita si è indirizzata subito a favore degli ospiti con il gol al secondo minuto di Zini, su errore difensivo dei biancorossi, che insacca di testa e buca la porta difesa da Maffi.

Il Piacenza ha diverse occasioni del raddoppio nelle fasi iniziali della partita mentre, la squadra di casa non sembra essere scesa in campo. La seconda rete arriva al 16′, ancora con il numero 29 che sfila la palla a Videkon e lascia partire un bel diagonale vincente. Zini firma la sua tripletta personale al 40′ con una bella imbucata dalla destra.

Nella ripresa, Casatese più viva ed accorcia lo svantaggio con la bella punizione di Stefanoni che castiga Maianti. Partita però chiusa all’80’ con il quarto ed ultimo gol piacentino: missile di Recino che piega le mani di Maffi, i padroni di casa protestano per sospetto fuorigioco.

Danilo Didoni, team manager dei biancorossi, racconta che: “Nel primo tempo proprio non eravamo in campo e i ragazzi sono entrati come spaventati. Contro una squadra del genere subito sotto di due gol poi è difficile recuperare. Nel secondo tempo il mister ha cambiato tre giocatori e siamo tornati in gioco, abbiamo sbagliato un gol enorme a tre metri dalla porta con Stefanoni. Poi però ha fatto gol su punizione”.

“Abbiamo anche avuto l’occasione di fare il 3-2 due volte con Mendola con un tiro dal limite dell’area e non ci hanno dato un rigore su palese tocco di mano. Loro hanno segnato ma, Recino era completamente in fuori gioco ed il guardialinee in ritardo. Prendiamo il risultato di oggi come incedente di percorso. Avevamo fuori anche Isella e speriamo l’infortunio di oggi di Stefanoni sia solo una contrattura”.

La prossima gara per la Casatese sarà sabato 27 gennaio contro la Varesina, l’altra pericolosa squadra appaiata al secondo posto, a quota 44, nella classifica di Serie D 23/24.