Pallamano. Il Molteno Under 20 stacca il pass per Chieti

Il Salumificio Riva, nelle fasi nazionali, si giocherà lo scudetto di categoria con le migliori otto squadre

LECCO – Ultimo week-end per il Torneo Youth League Under 20 a Belluno dove il team moltenese si qualifica in quarta posizione e stacca il pass per Chieti, dove andrà a disputare le fasi nazionali tra le migliori otto squadre che si contenderanno lo scudetto di categoria. Primo obbiettivo raggiunto per la società dell’HC San Giorgio Molteno, che aveva messo come possibile traguardo le finali nazionali con la squadra Under 20.

Una tre giorni ricca di incontri per la squadra guidata dal tecnico montenegrino Branko Dumnic, che è iniziata giovedì con la prima vittoria per 28-41 contro i padroni di casa del Belluno. Nella seconda giornata, il Molteno ha perso di misura con la squadra del Pressano per 33-31. Dopo un primo tempo sottotono (16-11), la squadra moltenese ha reagito con grande intensità, cercando la vittoria sino alla fine del match. Nel terzo ed ultimo incontro del weekend, il team oro nero ha avuto la meglio sulla squadra federale del Campus Italia con il risultato di 27-33. Gara molto intensa nel primo tempo, dove i ragazzi sono entrati in campo contratti, subendo il gioco del Campus e commettendo alcuni errori in attacco. Decisamente diverso il secondo tempo, dove la squadra ha imposto il proprio gioco, raggiungendo il massimo vantaggio con dieci reti di differenza (23-33).

Grande soddisfazione in casa Molteno per questo importante traguardo, dove il team lecchese parteciperà dall’1 al 4 giugno alle Final Eight di categoria presso il centro federale di Chieti, con le sfide che decreteranno i nuovi campioni d’Italia Under 20 per la stagione 2022-2023.

Under 20 H.C. San Giorgio Molteno: Marco Donadello, Jordy de Souza, Leonardo Colombo, Bonanomi Riccardo, Ricardo Crippa, Lorenzo Redaelli, Samuel D’ Aguanno, Alessandro De Angelis, Giosuè Taribello, Tommaso Crippa, Stefano Riva, Nicolas Pizzala, Stefano Sala, Sebastiano Colombo, Matteo Colombo, Leonardo Riva.