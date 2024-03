Pallamano, Serie A. Intervista al coach del Molteno Gagliardi

Stop per il campionato di Serie A Silver che riprenderà il 23 marzo

“Credo molto nel nostro percorso, nella fatica e nella qualità dei nostri giocatori”

MOLTENO – Visto gli impegni della nazionale italiana contro il Belgio, per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali 2025 di pallamano, il campionato di Serie A Silver ritornerà il 23 marzo.

Gli incontri saranno valevoli per l’ottava giornata di ritorno, con il Salumificio Riva Molteno che affronterà al PalaSangiorgio la squadra abruzzese del Publiesse Chiaravalle. Le due formazioni sono attualmente appaiate al terzo posto in classifica generale con 24 punti, ad un solo punto dalla seconda, la squadra del San Lazzaro.

In questo periodo di stop è stato intervistato Danilo Gagliardi per fare un bilancio dei primi mesi sulla panchina moltenese.

Di seguito l’intervista.

Come sta gestendo questo periodo di preparazione al match contro Chiaravalle?

“Dobbiamo sfruttare al massimo questa sosta, nel senso che cercheremo di rigenerare le nostre forze. Svilupperemo un percorso settimanale di recupero fisico, aumentando gradualmente l’intensità del nostro lavoro”.

Ritornando brevemente alla vittoria ottenuta in Sardegna. Che risposte ha avuto dalla squadra e dai ragazzi?

“Una risposta molto positiva, abbiamo vinto ‘da squadra‘. E’ quello che voglio. Era importante ritornare con una vittoria, ed è arrivata in maniera meritata”.

Proviamo a capire dove il Molteno può migliorare?

“In questo momento soprattutto in fase difensiva. Dobbiamo trovare più equilibrio nel sistema 6-0 ed aggiungere un sistema difensivo alternativo, ovviamente da adottare in base all’avversario che abbiamo di fronte, ed al loro gioco”.

Mister Gagliardi, cosa significano per il Molteno le prossime due sfide di campionato?

“Saranno fondamentali per il percorso della nostra stagione. Abbiamo due partite difficilissime, contro due delle migliori squadre del campionato, ossia Chiaravalle e San Lazzaro. Per cui vincere queste due sfide, significherebbe portare la nostra squadra ad un alto livello per i play-off. Sia sotto un punto di vista tecnico-tattico, ma soprattutto psicologico. Ora concentriamoci su una partita alla volta, allenandoci con la giusta intensità e determinazione”.

Un’ultima domanda mister. Danilo Gagliardi crede alla promozione del Molteno in Serie A Gold?

“Come dico sempre, il campionato è molto difficile ed equilibrato. Rispondendo alla sua domanda, sono in generale una persona ottimista. Credo molto nel nostro percorso, nel lavoro giornaliero, nella fatica che stiamo facendo tutti e soprattutto nella qualità dei nostri giocatori. A voi la conclusione”.