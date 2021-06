Serie D. Il NibionnOggiono vince a Desenzano e conquista i playoff

Pareggio esterno della Casatese col Real Calepina

Le due lecchesi accedono ai playoff e si dovranno scontrare Mercoledì

OGGIONO – NibionnOggiono corsaro sul campo del Desenzano Calvina che vince per 3 a 2 nell’ultima giornata di campionato, conquistando così i playoff.

Un match equilibrato quello di ieri, domenica, dove i rossoverdeblù si sono imposti con i gol di Calmi, Tremolada e Tocci.

Pareggia invece la Casatese per 2 a 2 sul campo del Real Calepina.

Regular season del girone B di serie D che vede la seguente classifica finale: Seregno 1° a 69 punti, al 2° posto il Fanfulla con 64 punti, quindi a 55 punti NibionnOggiono e Casatese, ma i rossoverdeblù sono in vantaggio grazie agli scontri diretti, pareggio all’andata e vittoria nella gara di ritorno. Subito dietro il Crema, 5°, con 53 punti.

Playoff che si giocheranno mercoledì pomeriggio, con fischio di inizio alle 16. In campo NibionnoOggiono contro Casatene, derby tutto lecchese, mentre il Fanfulla giocherà tra le mura amiche contro il Crema.

In caso di parità dopo i 90’ regolamentari le formazioni giocheranno i due tempi supplementari e, qualora fossero ancora in parità, alla finale di sabato (in programma sempre alle ore 16) accede la formazione meglio posizionata in classifica.