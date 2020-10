Basket Serie B. Un’ottima Missoltino.it Olginate domina Busto Arsizio

I lecchesi vincono tutti e cinque i quarti disputati contro Busto

Soddisfatto coach Giorgio Contigiani a fine gara

OLGINATE – Esordio casalingo senza problemi per la Missoltino.It Olginate, in grado di battere in amichevole il Basket Busto Arsizio (Cgold), in una sfida lunga cinque quarti.

Olginate parte con l’ipotetico quintetto base di questa stagione, con Bloise, Giannini, Negri, Avanzini e Lenti.

Il primo quarto vede la Missoltino.it scappare subito (15-6 a metà) grazie a un frizzante Giacomo Bloise. Busto resta in partita grazie al talento offensivo di Federico Vai, venticinquenne con un passato anche tra Legadue e Serie B. Nonostante i guizzi del bustocco, Olginate non ha problemi a chiudere il quarto 27-14.

Nella seconda frazione coach Giorgio Contigiani allarga le rotazioni e la squadra perde ritmo offensivo. Busto sorpassa (6-7), ma la NPO riprender il controllocon un parziale di sei punti consecutivi, prontamente restituito dagli ospiti, che avranno anche il tiro per vincere il quarto, ma non lo metteranno nel cesto (15-14) .

Il terzo quarto coach Contigiani ripropone per lungo tempo il quintetto migliore, con Andrea Negri e Marco Tagliabue che fanno a fette gli avversari (20-10).

Nel quarto periodo è invece la difesa di Olginate a salire in cattedra. Nonostante le ampie rotazioni, Busto segna il primo canestro dal campo solo a due minuti dalla fine (18-6), con la Missoltino.it che chiuderà senza problemi con quasi venti punti di margine (26-9).

L’ultima frazione è buona solo per dare campo ai giovani presenti ed è quella dove Olginate fatica di più, vincendo solo col punteggio di 8-7.

Il totale dei cinque quarti vede Olginate vincere col punteggio di 96-54.

“É stato un buon allenamento, si vede in campo quello che stiamo provando in allenamento, quindi il bicchiere è sicuramente mezzo pieno. L’atteggiamento della squadra è quello giusto, vedo un ottimo spirito di gruppo” ha dichiarato coach Contigiani a fine gara.

MISSOLTINO.IT OLGINATE – BASKET BUSTO ARSIZIO 96-54

PARZIALI: 27-14; 15-14; 20-10; 26-9; 8-7.