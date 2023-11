Campioni d’Italia: la Bocciofila Garlatese vince il Campionato a Campobasso

Un’avventura iniziata quasi per scherzo

Questa mattina la vittoria contro il Frosinone che ha sancito il titolo

GARLATE – “Siamo campioni d’Italia!”. La voce del presidente della Bocciofila Garlatese e capitano della squadra Giuseppe Riva è carica d’entusiasmo e orgoglio. Parla dall’auto, lungo la strada del ritorno verso casa da Campobasso dove, questa mattina si è disputata la finale del Campionato Italiano per Società di 2^ Categoria. Contro il Frosinone è finita 5 a 2: la squadra lecchese si è aggiudicata il posto più alto del podio e ha siglato il suo primato, nessuna altra squadra della provincia, infatti, aveva mai raggiunto il titolo.

Marco Ferraroli ha vinto entrambe le partite individuali; ancora Marco Ferraroli con Alfonso Spinelli hanno battuto gli avversari nelle prime due partite di coppia, sono stati poi Donato Maggi e Davide Durante, vincendo un’altra partita in coppia, a firmare la vittoria. “Eravamo sul 5 a 2 – spiega il presidente Riva – gli avversari non avrebbero avuto modo di raggiungerci, così l’ultima partita di coppia non si è disputata, non serviva”.

Un’avventura, quella della Bocciofila Garlatese nel Campionato italiano “iniziata per scherzo – continua Riva – e ora, dopo 18 incontri siamo campioni d’Italia. Non ci sono altre competizioni per la nostra categoria, l’anno prossimo decideremo se iscriverci nuovamente al campionato. Vogliamo ringraziare il nostro presidente storico Giovanni Oberti, ci ha sostenuto da sempre”.

I festeggiamenti sono rimandati ai prossimi giorni: con una grande festa alla bocciofila di Garlate.

I componenti della squadra