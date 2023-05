Resegup 2023 è sold out! Venduti tutti i 1200 pettorali

Lo Staff 2Slow: “Che dire, grazie a tutti per la fiducia!”

Annunciata un’ulteriore sorpresa per tutti i finisher di questa edizione che giunge direttamente da Premana e griffata Maglio Nero

LECCO – La Resegup si conferma regina delle skyrace lombarde e non solo ancor prima di iniziare, avendo ottenuto il sold out di iscritti con la vendita di tutti i 1200 pettorali disponibili.

Un risultato strepitoso salutato con grande entusiasmo dalla 2Slow ideatrice e organizzatrice della Resegup quest’anno giunta alla sua 12^ edizione.

“E’ sempre una soddisfazione vedere che questa gara è sempre amata, apprezzata e partecipata – fanno sapere dallo staff 2Slow – L’auspicio iniziale è sempre quello di riuscire a vendere tutti i 1200 pettorali, ma non è mai un’impresa facile. Quest’anno, a dispetto della passata edizione quando ci fermammo a 1160 pettorali venduti, siamo riusciti a raggiungere il sold out. Che dire, grazie a tutti per la fiducia e non ci resta che dare appuntamento a sabato 3 giugno in piazza Garibaldi a Lecco“.

Una Resegup che nasconde sempre grandi sorprese, se quest’anno tra le novità c’è la consegna a tutti i runner di un bicchiere pieghevole in silicone vivamente consigliato da portarsi in gara per ridurre l’utilizzo della plastica nell’ottica di una gara sempre più green e rispettosa dell’ambiente, per tutti i finisher ci sarà una graditissima sorpresa, un presente ovviamente griffato Resegup e realizzato a Premana, paese delle lame, dalla ditta Maglio Nero.

E mentre la macchina organizzativa sta serrando i tempi per definire gli ultimi aspetti logistici e non solo della Resegup 2023, per tutti l’appuntamento è per sabato 3 giugno, con partenza alle 14.30 da piazza Garibaldi, destinazione la vetta del Resegone e poi di nuovo giù per l’arrivo in centro città, dopo aver macinato la bellezza di 24 chilometri e 1800 metri di dislivello positivo.

Ultima, ma non ultima, le date e gli orari di ritiro dei pettorali e del pacco gara targato Ande, fissate per il venerdì 2 giugno, dalle 18 alle 22 sempre in piazza Garibaldi a Lecco, e il giorno della gara, dalle 9.30 alle 13.00.