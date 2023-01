Scherma. Brava la sciabolatrice Ludovica Panzeri nella gara di Malo (Vi)

Ottima prova nel Gran Premio Giovanissimi Interregionale

In gara anche Matilda Cattaneo e Maddalena Sancassani

MALO (VI) – Nel Gran Premio Giovanissimi Interregionale di sciabola che si è svolto a Malo (Vi) le atlete del Circolo della Scherma di Lecco hanno tirato bene, con Ludovica Panzeri sugli scudi.

La Panzeri (cat. Giovanissime) ha disputato un grande girone di qualificazione, con cinque vittorie e una sola sconfitta (4-5) con la futura vincitrice Cecilia Valsecchi.

Nella fase di diretta ha superato senza problemi la Bassi, perdendo contro la friulana Bortoletti (7-10) a un passo dalla medaglia d’argento e chiudendo al 5° posto.

Nella stessa categoria ha fatto più fatica la sua compagna Matilda Cattaneo, vincitrice di un solo scontro nelle qualificazioni ed eliminata con un netto 1-10 al primo turno di diretta.

L’ultima sciabolatrice in gara è stata Maddalena Sancassani (cat. Bambine). Dopo un girone discreto (2-3), la lecchese ha perso la sfida al primo turno di diretta contro la Birolo, chiudendo 11°.

“Ludovica ha buttato l’assalto per i quattro, che poteva vincere – dichiara il Maestro Veronica Galli – Maddalena e Matilda erano un po’ in crisi, ma questo è certamente un punto di partenza e non di arrivo”.