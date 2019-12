Sci di fondo. A Livigno è cominciata la stagione degli sci stretti

LIVIGNO – Iniziata la stagione agonistica per gli atleti dello sci di fondo. Prima gara in programma venerdì scorso a mezzogiorno con la 15 Km a tecnica classica uomini Pro Team a cui, alle 14, è seguita quella delle donne.

Sabato mattina la Sgambeda e in notturna la “Mini” per i più piccoli

Primo appuntamento sabato mattina alle 11 con la Sgambeda, 30 Km in tecnica libera. Doppietta francese con Renaud Jay in 1h06’18” davanti a Jean Marc Gaillard secondo in 1h06’20” e sul terzo gradino del podio l’elvetico Toni Livers con 1h06’22”. Al 45° posto assoluto, ma 2° nella speciale classifica M2, Roberto Gianola in 1h16’14” per l’As Premana. Bene anche Alfredo Ticozzi del Nordik Ski col 102° posto assoluto in 1h25’37”. Domenico Invernizzi classe 1954 vince nettamente la categoria M4 in 1h26’31 per lo Sc Comunità Montana Valsassina e della stessa società anche il 1° posto nella M5 con Roberto De Marcellis in 2h12’14”. Bene nella classifica femminile la rappresentante del Nordik Ski, Aurora Invernizzi col 24° posto in 1h37’35” nella gara vinta dalla francese Celine Lallier Choppard in 1h16’28”.

Sabato sera in notturna la Mini Sgambeda

Dalle 19 in avanti le gare giovanili con le categorie che andavano dalla Under 10 sino alla Under 18, con distanze differenti in base alla categoria. Una vittoria e un secondo posto per i valsassinesi presenti, Axel Oscar Gianola vince tra gli Under 12 per il Nordik Ski, mentre Aksel Artusi, passato in questa stagione a difendere i colori dello Sc Livigno, arriva secondo tra gli Under 16 con lo stesso tempo del primo.

I risultati dei nostri nella Mini Sgambeda