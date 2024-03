Amarezza in casa Starlight Valmadrera: il match contro il Robbiano finisce 71-81

Il commento: “Complimenti a Robbiano ha saputo giocare con quell’intensità e agonismo che si deve mettere in campo quando sai a cosa vai incontro”

VALMADRERA – Tanta amarezza in casa Valmadrera per la sconfitta incassata contro Robbiano, match concluso 71-81 (20- 22, 47-38, 57-59, 71-71) in una partita dove la formazione di coach Zucchi meritava di portare a casa la vittoria.

Partenza decisamente importante da parte di Robbiano, trascinata da un ottima Marra. Le

locali, da metà del quarto, riesce quasi ad impattare nel risultato. Nel secondo quarto la Dogana Vecchia Starlight parte forte. È sul pezzo, realizzando 27 punti, andando all’ intervallo lungo con 47 totali, con un +9, con un Robbiano decisamente nervoso. Un divario importante da poter amministrare pur consapevole del potenziale della squadra ospite. La ripresa come sovente capita, le locali non riescono ad esprimere il loro gioco, commettendo qualche errore di troppo, non riuscendo a mantenere alta la concentrazione, permettendo a Robbiano, non solo di rientrare in partita, ma anche di chiudere il terzo quarto in vantaggio

di due punti. La partita rimane in equilibrio, tanto che si va all’over time. Nel supplementare Valmadrera non c’è. Robbiano rimane sul pezzo vincendo il match.

Il coach Zucchi: “Complimenti a Robbiano, che forte dell’esperienza della retrocessione dello scorso anno, ha saputo giocare con quell’intensità e agonismo che si deve mettere in campo quando sai a cosa vai incontro. Per quanto ci riguarda? È inutile nascondersi- conclude Zucchi- questa sconfitta ci condanna ad essere una delle cinque squadre che non ripeteranno lo stesso campionato il prossimo anno”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 71

BASKET ROBBIANO 81

Parziali: 20-22, 27-16, 10-21, 14-12, 0-10

Dogana Vecchia Starlight: Aondio 3, Orsanigo 20, Spreafico 5, Levi 3, Vergani ne, Benedini 9, Galli 10, Lisoni 9, Merli 8, Russo 4, Fioritti ne, Natoli.