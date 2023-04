Basket. A Milano, Starlight Valmadrera battuta al suono della sirena

La sfida tra Valmadrera e Basket Femminile Milano

Un tiro appena prima del suono della sirena sancisce la sconfitta delle valmadreresi

VALMADRERA – Un tiro appena prima del suono della sirena, sancisce la sconfitta del quintetto valmadrerese della Dogana Vecchia Starlight, sul campo della Bmf. Partita conclusa 61-59 con parziali di 16-13, 29-32, 40-45.

Dopo la bella, e meritata, vittoria interna contro Canegrate, il quintetto valmadrerese di coach Stefano Zucchi era chiamato a confermare questo momento positivo, affrontando con grande entusiasmo, la sfida esterna a Milano, contro la Bfm. Il calendario del campionato di serie B femminile proponeva gli incontri dell’undicesima giornata di ritorno.

Le locali cercavano i punti per conquistare la matematica salvezza, e questa convinzione, da parte delle milanesi, si è vista soprattutto nell’ultimo quarto. Valmadrera meritava anche la vittoria, ma forse, in alcuni momenti del match, la squadra di coach Zucchi, non ha saputo chiuderla questa sfida.

“Un tiro sulla sirena allo scadere ci fa perdere una partita giocata bene per tutte e quattro le frazioni – spiega il coach Zucchi – Spesso in vantaggio seppur di pochi punti, la squadra ha sempre tenuto in mano il controllo del match, soprattutto in difesa dove in settimana avevamo riposto le maggiori attenzioni. Buona la prova anche di Padilla e Levi, oltre a Fioriti e Bianchi atlete che hanno dato qualche minuto di qualità e positività. Forse qualche recriminazione sul fondamentale dei tiri liberi, situazione che non ci ha supportato al meglio. Ma posso dichiarare che poco importa. Ovvio che in partite del genere l’errore può diventare fatale e decisivo. Ma non mi piace pensare a questa situazione considerato che in ogni partita ed a ogni livello, succede spesso. Rimarco, invece, con piacere, la grande generosità delle Senior rimaste in campo che hanno speso ogni energia fino all’ultimo secondo. Ora la pausa delle feste. Qualche giorno di riposo e poi conclude il tecnicoripartiamo da Villasanta in casa”