Basket femminile. Camilla Levi riconfermata al Starlight Valmadrera

VALMADRERA – Tra le numerose new entry, anche una valida riconferma in casa Starlight Valmadrera. Classe 2004, residente a Morbegno, Camilla Levi rimane alle dipendenze del coach Stefano Zucchi. Un’atleta valida, determinata, e che in questa stagione, ha dato un forte contributo alla causa valmadrerese.

Ti aspettavi la riconferma?

“Il basket è sempre stata la mia passione da praticamente tutta la vita quindi, soprattutto, più che aspettarmi la riconferma, c’ho sperato molto. Sto bene a Valmadrera e sono determinata a dare il mio contributo ad una stagione dove dovremo lottare ancor di più per raggiungere i nostri obbiettivi”.

Camilla ha iniziato da piccola a giocare a basket.

“Andavo a vedere mio fratello giocare a basket e da subito è nata la mia passione. Appena possibile ho iniziato con il minibasket e non ho più smesso. Nei vari anni sono sempre stata la più piccola causa mancanza di ragazze della mia stessa età, perciò sono stata abituata sin da molto piccola a giocare con e contro ragazze di categorie superiori alla mia”.

La Starlight si presenterà nella prossima stagione con una formazione molto giovane. Cosa ti aspetti da questa stagione?

“Non mi faccio mai grandi aspettative perché poi ho paura che non si realizzino. Penso che con grande impegno potremmo raggiungere altrettanti grandi risultati e lo faremo da squadra”.

Parliamo di obbiettivi?

“Obiettivo team sicuramente quello di proseguire su questa strada e sicuramente migliorarci il più possibile. Ma l’importante è formare un gruppo squadra affiatato. Obiettivo personale cercare di migliorare sia tecnicamente ma soprattutto mentalmente”.

Uno slogan che ti accompagna nella tua vita quotidiana e sportiva?

“Metterci tutto sempre”

Un saluto ai tifosi

“Ciao a tutti ci vediamo a settembre sperando di regalare grandi emozioni”