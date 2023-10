Basket femminile. Sconfitta casalinga per la Dogana Vecchia Starlight

Niente da fare nel match casalingo valido per la seconda giornata di andata del campionato di serie B

VALMADRERA – Niente da fare per la formazione di casa della Dogana Vecchia Starlight nel match casalingo valido per la seconda giornata di andata del campionato di serie B di basket. Il quintetto di coach Zucchi si arrende in casa contro la formazione dell’Usmate match concluso 46- 82. Valmadrera che è rimasta in partita per i primi venti minuti pur commettendo qualche errore di troppo. Nella seconda parte del match Usmate ha gestito molto bene la partita.

Il commento del coach Zucchi

“Complimenti ad Usmate. In un certo senso questa doccia fredda è meglio che sia capitata subito. Una lezione che le mie ragazze spero possano aver imparato anzi, come ho detto in spogliatoio, devono aver imparato. Noi sappiamo che questo sarà un anno dove partita dopo partita dobbiamo crescere anche nelle piccole cose, ma per far questo bisogna avere un atteggiamento diverso. Come sempre non facciamo drammi e pensiamo alla prossima già da subito mercoledì con BFM in under”.

Parziali: 10-15, 10-14, 14-21, 12-32

Dogana Vecchia Starlight: Aondio, Orsanigo 18, Spreafico 4, Levi 6, Vergani 3, Benedini 1, Galli 0, Lisoni ne, Merli 8, Russo 6, Fioritti ne, Natoli 0.