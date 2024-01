Basket femminile: si chiude male il girone di andata per la Starlight Valmadrera

Solo una vittoria nella prima parte di stagione per la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera

La formazione di coach Zucchi è stata sconfitta in casa sabato sera dalla Bfm

VALMADRERA – Si conclude male il girone di andata per la Dogana Vecchia Starlight, che archivia questa prima parte di stagione, conquistando una sola vittoria.

Sabato sera, Valmadrera, nel match interno contro la Bfm, ha dovuto alzare bandiera bianca, perdendo la sfida interna con il risultato di 37-65 (parziali 8-18, 26-38, 36-50). Una differenza di punteggio un po’ bugiarda.

Quello che è difficile da mandar giù, il fatto, che nell’ultimo quarto, le padrone di casa, hanno realizzato solo un punto. C’è tanto da lavorare in questa squadra composta da molte giovani. Il coach Zucchi lo sa, e ci sta lavorando sopra con grande attenzione e serietà. Perché da questo gruppo deve iniziare un percorso di crescita della Starlight.

“Complimenti a Bfm che ha saputo interpretare al meglio il metro arbitrale – commenta coach Zucchi -. Il gioco fisico delle milanesi unito alla costante presenza sotto le plance, ci ha messo in difficoltà già all’inizio del match. Poi con una difesa un po’ più allungata, siamo riusciti a giocare alla pari i quarti intermedi. L’ultimo quarto invece non pervenuto. Comunque come ho detto negli spogliatoi l’atteggiamento delle ragazze è stato molto positivo per gran parte della gara, rispettando le indicazioni date e mettendo attenzione in ogni possesso seppur contrastate in maniera energica. Questo dev’essere un buon auspicio per il confronto diretto di sabato prossimo dove dovremo ripetere la prestazione messa in campo oggi”.