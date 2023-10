Basket femminile. Starlight Valmadrera capitola contro Canagrate

Il quintetto valmadrerese in partita solo nei primi quindici minuti di gioco

Per coach Zucchi, nonostante tutto, un buon match

VALMADRERA – Sconfitta interna per Starlight Dogana Vecchia Starlight 31-51 nella terza giornata di andata del campionato di serie B di basket femminile. Un buon gioco per i primi quindici minuti di partita per il quintetto valmadrerese di coach Stefano Zucchi, che affrontava in casa la compagine del Canagrate ma poi, purtroppo, si è perso.

Le ospiti, nel turno precedente, erano riuscite a conquistare la prima vittoria della stagione vincendo a Bresso, e sono arrivate a Valmadrera, con la convinzione di conquistare la seconda vittoria consecutiva.

Canegrate ha dimostrato subito in partenza di voler prendere in mano le redini del gioco, trovando però una Starlight in palla. Dalla terza frazione, tuttavia, le valmadreresi, non danno continuità a loro gioco, e soprattutto, commettono qualche errore di troppo. Canegrate allunga e va a vincere il match.

La parola a coach Zucchi: “Direi una buona partita per noi. Ancora due quarti giocati alla pari e due (entrambi con scarto -10), quelli centrali, dove abbiamo avuto dei cali di concentrazione, situazione che squadre come Canegrate, non ti fanno certo scontare. Però ho visto dei passi in avanti, soprattutto in difesa che al momento è il nostro tallone d’Achille. Certo 31 punti sono insufficienti. Ma se teniamo conto della stazza delle avversarie, e che almeno 5 tiri aperti nell’ultimo quarto li abbiamo presi, pur sbagliandoli, nel complesso direi ampia sufficienza. Non son certo queste le partite dove rubare i due punti- conclude l’allenatore- e ora si pensa alla prossima sfida”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 31 – BASKET CANEGRATE 51

Parziali: 10-12, 12-21, 4-14, 5-4

Dogana Vecchia Starlight: Aondio, Orsanigo 7, Spreafico 5, Levi 2, Vergani, Benedini 2, Galli, Lisoni ne, Torri R., Merli 10, Russo 3, Natoli 2