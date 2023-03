Basket Serie C. Super Civatese, Pescate spazzata via

Il derby dura un quarto, poi la Civatese dilaga

25 punti dello scatenato Daniele Castagna

CIVATE – Dura più o meno un quarto il derby tra Edilcasa Civatese e Autovittani Pescate. I padroni di casa prendono fin da subito il contollo della partite e infliggono alla squadra di coach Davide Figini la seconda pesante sconfitta in altrettante settimane.

Il primo quarto è di marca Civatese (14-11). Pescate resta in scia ma, già dalla seconda frazione, inizia ad arrancare e va negli spogliatoi con dodici lunghezze da recuperare e solo 24 punti a segno.

Nella ripresa la difesa della Civatese diventa ermetica e gli ospiti mettono a segno solo sei punti (53-30). L’ultimo quarto ha poco da dire, coi padroni di casa che controllano l’amplissimo vantaggio e chiudono la partita sul punteggio di 72-49.

Miglior marcatore della partita il civatese Daniele Castagna con 25 punti. Tra gli ospiti, solo un giocatore in doppia cifra, Mathias Cala (11).

“Una vittoria che vale doppio per la classifica – dichiara un entusiasta coach Fausto De Lazzari – complimenti ai miei ragazzi per essere restati concentrati per tutto il match”

“Altra brutta partita – dichiara uno sconsolato coach Davide Figini – siamo durati cinque minuti, poi match a senso unico: hanno avuto più fame di noi”.

EDILCASA CIVATESE – AUTOVITTANI PESCATE 72-49

PARZIALI: 14-11; 36-24; 53-30

CIVATE: Castagna 25, Negri 14, Panzeri 12, Castellazzi 8, Butta 4, Brusadelli 3, Maver 2, Corti 1, Frigerio 1, Lomasto 1, Capovilla 1, Laci, All. De Lazzari

PESCATE: Cala 11, Albenga 7, Motta 7, Garota 6, Butti 5, Cazzaniga 5, Invernizzi 5, Nasatti 3, Chirico, Crevenna, Suzani, Porcaro. All. Figini