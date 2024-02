Basket. Starlight Valmadrera sconfitta contro Brignano, il match finisce 67 a 33

Il match si è disputato sabato sera a Brignano Gera d’Adda

Il coach: “Un passo indietro a livello di gioco di squadra e questo è preoccupante in vista dei prossimi incontri”

VALMADRERA – La Dogana Vecchia Starlight Valmadrera, sabato sera è stata impegnata sul campo della Visconti Brignano per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B di basket. Il match si è concluso 67-33 (12-6, 26-13, 47-21) in una partita che già al termine dei primi venti minuti di gioco, si poteva ritenere chiusa.

“Ennesima prova scialba, priva di carattere e determinazione, da parte della squadra. Anche con una difesa a tratti sufficiente, non riusciamo in attacco a produrre un minimo di gioco. Poca circolazione di palla, troppi palleggi, poche collaborazioni, ritardo nelle letture e nel concretizzare quei pochi vantaggi che ci procuriamo, portando a tiri forzati e dalle basse percentuali di realizzazione. I soli due tiri liberi concessi in tutto l’incontro dicono quanto poco abbiamo cercato il canestro e la pericolosità nel pitturato. Un passo indietro a livello di gioco di squadra e questo è preoccupante in vista dei prossimi incontri, ma soprattutto sotto l’aspetto del risultato è un esito molto pesante. Ci confronteremo in settimana e confido in una maggiore voglia di riscatto già da sabato prossimo a Vittuone e subito dopo, lunedì 4 marzo, in casa con Udine nel campionato under 19” ha dichiarato il coach Stefano Zucchi.

ELVAS VISCONTI BRIGNANO 67 DOGANA VECCHIA STARLIGHT 33

Parziali: 12-6, 14-7, 21-8, 20-12

Dogana Vecchia Starlight: Orsanigo 7, Spreafico 3, Vergani, Benedini 2, Galli 2, Lisoni 6, Torri M., Torri R., Merli 2, Russo 11, Fioritti ne, Natoli.