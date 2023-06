Hip-Hop. Le allieve di Stile Danza vincono la finale europea

Trionfo europeo per Chantal Ortalli e Giulia Aprea alle finali di Hip-hop a Milano

La loro insegnante Greta Ortalli: “Hanno dato tutto per un anno intero, conquistandosi il primo posto”

VALMADRERA – Un’unica esibizione, una coreografia su cui hanno lavorato per mesi, con tanta determinazione, la stessa con cui si sono presentate all’Europe Street Dance Cup: prima le selezioni di marzo, poi la finalissima disputata qualche giorno fa e conquistata con grandissima emozione.

E’ il sogno realizzato da Chantal Ortalli e da Giulia Aprea, entrambe di Valmadrera, allieve dell’associazione sportiva Stile Danza che ha sede in paese. Il contest si è svolto il 3 giugno scorso al palasport di Carugate, un concorso organizzato dalla Europe Hip hop Movement con la partecipazione di scuole dalle altre nazioni.

Il duo valmadrerese delle giovani danzatrici, 19 e 24 anni, ha trionfato ottenendo il primo posto, insieme alla borsa di studio europea in palio.

“Siamo molto felici, Chantal e Giulia hanno dato il massimo, ritrovando a Milano anche avversari già conosciuti in precedenti occasioni – racconta la loro insegnante e coreografa Greta Ortalli, sorella di Chantal – hanno lavorato per un anno intero, senza mai mollare. La loro determinazione ha fruttato il primo posto”.

L’amore per l’hip hop è di famiglia in casa Ortalli: “Con mia sorella condividiamo questa passione, in generale per la danza – spiega Greta – ho intrapreso da tempo il percorso accademico, all’inizio l’insegnamento era solo un secondo lavoro, ora invece grazie a corsi e gare è diventata la mia professione al 100% e questo è per me una grande soddisfazione”.