I trenta partecipanti si sono sfidati alla palestra delle scuole medie di Valmadrera

Tre le specialità affrontate dagli atleti: boulder, velocità e difficoltà

VALMADRERA – Dopo due anni di assenza è tornata ieri sera, mercoledì 19 maggio, la gara sociale di arrampicata sportiva, competizione annuale organizzata da Osa Valmadrera per i suoi atleti. Come da tradizione, l’appuntamento si è svolto alle scuole medie di Valmadrera, dove tutto l’anno i soci hanno la possibilità di allenarsi.

A imporsi nella categoria maschile Nicolò Dell’Oro, nuovo campione sociale, mentre tra le donne ha avuto la meglio Alice Butti. Negli juniores podio solitario per Gabriele Brambilla, sul gradino più alto dei ragazzi svetta invece Sonia Rusconi.

Trenta gli iscritti, impegnati in tre differenti specialità: boulder, velocità e difficoltà. Primo step da affrontare per gli atleti al via della gara, cominciata alle 19.30, il boulder: sette i blocchi preparati, con diversi gradi di difficoltà, da chiudere nel giro di un paio d’ore.

A seguire la gara di velocità, dove i soci, seguendo un tracciato predisposto e procedendo con corda di sicurezza dall’alto, hanno dovuto completare il percorso nel minor tempo possibile. Step finale la specialità di difficoltà, svolta solo dai primi otto classificati in base alla somma dei punteggi raggiunti nelle precedenti sfide, e decisiva per la decretazione della classifica finale. Al termine della competizione, sono seguite le premiazioni per i primi tre classificati di ogni categoria.

PODIO MASCHILE

1° Nicolò Dell’Oro

2° Luca Rusconi

3° Erik Dell’Oro

PODIO FEMMINILE

1° Alice Butti

2° Federica Lassi

3° Cristina Magni

PODIO JUNIOR

1° Gabriele Brambilla

PODIO RAGAZZI

1° Sonia Rusconi

2° Aurora Piffari

3° Giorgia Piffari