Valmadrera. Al Palaleopardi la terza edizione del Lions Day: “Cambiare il mondo con lo sport”

Durante la giornata si svolgerà il terzo trofeo memorial Special Basket Lorenzo Dalu

L’evento è organizzato dai Lions del territorio con il presidente di zona Luigi Torri e con il supporto della società Starlight

VALMADRERA – Nella giornata di domenica 14 aprile 2024, presso il Palaleopardi di Valmadrera, si rinnova l’ormai consueto appuntamento con il Lions day, giornata dedicata al servizio dei Lions nelle comunità del territorio, e di tutto il mondo. Non a caso lo slogan di quest’anno è proprio “changing the world”: cambiare il mondo!

Attraverso lo sport si dà l’opportunità alle persone con disabilità, che vengano riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze.

Lungo la giornata si svolgerà il terzo trofeo memorial Special Basket Lorenzo Dalu (imprenditore e colonna dei Lions scomparso nel 2021), durante il quale scenderanno in campo ben undici squadre di ragazzi e ragazze diversamente abili e non, nello spirito di una reale inclusione, che offra a tutti l’opportunità di mettere in gioco le proprie capacità.

L’evento organizzato dai Lions del territorio con il presidente di zona Luigi Torri e con il supporto della società Starlight, nella persona di Pino Scelfo, nonché con il patrocinio della città di Valmadrera, rappresenta oltre ad una giornata di divertimento e aggregazione per i ragazzi, un’ opportunità per i bimbi in età prescolare di effettuare gratuitamente lo screening di prevenzione dell’ambliopia. L’evento ha in ultimo l’obiettivo di sostenere il progetto Fisdir “l’inclusione batte il cinque” un proposta formativa e informativa per docenti utile ad attuare una reale ed efficace inclusione nello sport dei ragazzi disabili nei contesti scolastici.

Le formazioni presenti al torneo sono Vharese, Pegaso Asti, Briantea 84, Utra Di, Bic Genova, Us Basket Como, Acquarello e Basket Valmadrera.