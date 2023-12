In 200 alla cena sociale del Team Pasturo, premiati gli atleti

Tantissimi atleti e simpatizzanti al “Ristorante e Pizzeria al Bellano” di Taceno per la consueta serata di fine anno

Gli auguri del presidente Zaccagni a tutto il team

TACENO – Tantissime persone ieri sera, venerdì, nella serata conviviale per il Team Pasturo: atleti e simpatizzanti si sono ritrovati per chiudere l’anno atletico: gare campestri, corsa su pista, corsa su strada, ski race, corsa in montagna, Csi, Fidal, Fisky, ognuno ha trovato la propria specialità.

Alberto Zaccagni presidente societario ha parlato della gara più “importante” la Zacup Skyrace del Grignone ma non solo, ricordando anche altre gare che il team ha organizzato sia campestre, corsa in montagna e ski race.

I migliori atleti sia al giovanile che Assoluti, sono stati premiati dal presidente Zaccagni ricordando i loro risultati, augurando loro per il nuovo anno 2024 di ottenere risultati soprattutto alle gare organizzate ‘in casa’.